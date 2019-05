Rusko na oběžnou dráhu vyslalo nejsilnější družici

Raketa Proton úspěšně odstartovala z Bajkonuru, což je první start této nosné rakety v roce 2019. Po necelých deseti minutách po startu rakety se od Protonu oddělil poslední startovací stupeň se satelitem Jamalem. Dále bylo provedeno pět dodatečných zážehů korekčních raketových motorů bloku Briz-M, aby bylo dosaženo cílové orbity.

„Kosmický aparát se oddělil od horního stupně Briz-M a byl předán vedení společnosti operátora,“ sdělili ve společnosti Gazprom kosmické systémy.

Dříve společnost informovala, že Jamal 601 se má stát nejsilnější telekomunikační družicí Ruska. Na oběžné dráze nahradí satelit Jamal 202 na poskytování fixovaného spojení a předávání informací v S rozsahu na území Ruska a zemí Společenství nezávislých států, Evropy, Blízkého východu a jihovýchodní Asie.

Kromě startu Jamalu v roce 2019 je naplánováno dalších pět startů Protonu. K dalšímu by mělo dojít 21. června také z Bajkonuru, kdy raketa vynese rusko-německou kosmickou observatoř Spektr-RG. Celkově od roku 1965 bylo vykonáno 419 startů Protonu, včetně 105 startů Protonu-M.

Proton je nosnou raketou těžké třídy, která je určena na dopravu automatických kosmických aparátů na oběžnou dráhu Země a dále do vesmírného prostoru. Byla zkonstruována v letech 1961-1967. Od 2000 se hlavní modifikací rakety stal Proton-M, který je používán na starty ruských a komerčních zahraničních kosmických aparátů. V minulém roce Roskosmos uvedl, že výroba Protonů bude zastavena, protože by je měly nahradit rakety typu Angara. Očekává se, že nová raketa zcela nahradí Proton do roku 2025.

Letos Rusko zatím provedlo sedm kosmických startů: čtyři z kosmodromu Bajkonur, dva z kosmodromu Kouru ve Francouzské Guyaně a jeden z kosmodromu Pleseck. Dříve generální ředitel Roskomosu Dmitrij Rogozin informoval prezidenta Vladimira Putina o plánech, že by v letošním roce mělo dojít 45 startům raket.