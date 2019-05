Elon Musk vyděsil české i slovenské experty

Satelity Starlink od společnost SpaceX navždy změní oblohu pro všechny na celé planetě. Díky nim bude složité sledovat vesmír, a to nejen v optickém spektru, říkají čeští a slovenští experti.

„Můžeme se rozloučit s romantickými soumraky, kde se na obloze postupně objevují hvězdy, nebe bude spíš připomínat jakési řídké světelné dálnice s poměrně pravidelnými počty záblesků umělých „světlušek“ přelétajících od jednoho obzoru k druhému. Či chcete-li: futuristické kosmické nádraží,“ myslí si astronom Petr Horálek. Jeho text publikoval portál České televize.

Horálek si dále myslí, že největší problémy bude nová satelitní síť způsobovat astronomům, kteří provádějí svá pozorování v rádiovém oboru. To je velmi důležité pro poznávání vesmíru, protože tato část elektromagnetického záření lidstvu pomáhá mapovat vesmír i tam, kde je v jiných oborech spektra prakticky neprůhledný.

Astronom si dále myslí, že satelity budou komplikovat fotografování mlhavých objektů ve vesmíru z toho důvodu, že družice budou častěji létat přes pozorované oblasti.

K novým satelitům se vyjádřil také Jiří Šilha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.

„Už vypuštění prvních 60 satelitů ukázalo, že jde o velmi jasné objekty, a to i pro člověka, který je pozoruje volným okem. Tento pohled byl velmi neobvyklý, téměř fascinující, ale zároveň děsivý. Byl to krátký náznak toho, jak by naše obloha mohla začít vypadat v období tří až pěti let,“ prohlásil Šilha pro Hospodářské noviny.

Starlink je satelitní systém, který připravuje společnost SpaceX. Uvádí se, že by měl zahrnovat celkem 12 tisíc družic. Ty podle informací budou poskytovat širokopásmové připojení k internetu (satelitní internet). Vše by mělo být dokončeno do roku 2027.

V současné době se na oběžné dráze kolem Země nachází celkem 5162 objektů, z nichž fungují asi dva tisíce. V rámci projektu Starlink má být přitom vypuštěno až 12 000 satelitů. Lidé už nebudou moci ze Země pozorovat reliktní záření nebo signály pocházející ze vznikajících hvězd.

Většina satelitů bude umístěna v oblasti s vysokou koncentrací vesmírného odpadu. Pokud budou plány SpaceX plně realizovány, pak se zde během několika let počet objektů zvýší až o 40 %. Jde o opravdu prudký nárůst, jelikož současná masa vesmírného odpadu se nahromadila během posledních šedesáti let.

Majitelem SpaceX je americký podnikatel Elon Musk, vynálezce, inženýr a filantrop. Má jihoafrické, kanadské a americké občanství. Byl spoluvlastníkem internetového platebního systému PayPal a mimo jiné založil kosmickou společnost SpaceX. Stejně tak v současné době vede automobilku Tesla Inc., kde působí na pozici výkonného obchodního ředitele.