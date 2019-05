Vláda na nás zapomněla, migranti stále přicházejí! Starosta Lampedusy vysvětlil, proč se obyvatelé ostrova zlobí

Ostrov Lampedusa, nejvzdálenější hranice Itálie a Evropy, byl po léta místem příjezdu migrantů, kteří se plavili z Afriky do Itálie. Ostrov opakovaně zažíval krizové situace spojené s migranty, zejména během „arabského jara“, ale nyní zmizel ze stránek médií.

Přistěhovalci však stále přicházejí, řekl starosta města Lampedusa Salvatore Martello v exkluzivním rozhovoru pro Sputnik. V minulosti levicový politik opustil Demokratickou stranu kvůli neslučitelnosti názorů a stal se starostou ostrova v roce 2017 s programem „Alziamoci“, v překladu „Postavme se na nohy“. Podle něj všichni v hlavním městě zapomněli na ostrov Lampedusa a asi 5 tisíc jeho obyvatel, kteří jsou ve velmi obtížné situaci, protože ostrov je i nadále místem příjezdu migrantů. O Lampeduse se opět mluvilo pouze tehdy, když tam znovu začaly lodě dovážet migranty. Poslední loď, která patřila Sea Watch, připlula 19. května a byla okamžitě zadržena.

Jaké jsou problémy a rizika, kterým čelí obyvatelé ostrova?

Martello: Hlavním problémem je, že se během těchto let nic nezměnilo. Vylodění nelegálních přistěhovalců, jak tomu bylo dříve v přístavu Lampedusa, pokračuje. Tohle je první. Druhý bod: proč jsou naši lidé naštvaní? Ano, protože nás opustili! Nejprve v roce 2009, když začaly přijíždět potoky migrantů a vláda plánovala, že je umístí na Lampedusu na dobu neurčitou. Pak v roce 2011, během arabského jara, a nakonec v září 2017, když připluli Tunisané, kteří porušili právní řád a začali ve městě vytvářet problémy. Bez těchto migrantů na ostrově Lampedusa jde život hladce. I teď. V roce 2018 připlouvali a pokračují i nyní. S jedním rozdílem, počet uprchlíků se snížil.

Jaký je momentální rozsah připlutí?

Od začátku roku přijelo 400 nelegálních přistěhovalců na tzv. „lodích duchů“, které plují přímo do přístavu Lampedusa a dalších 165 – 167 připlulo na palubě nevládních organizací. Sdělovací prostředky zároveň informují o těchto vykládkách.

Proč se to děje?

Protože takové příběhy jsou zajímavější z novinářského hlediska do médií, ne?

Funguje zákon Salviniho (o ochraně hranic - ed.)?

No, pokud vylodění nelegálních přistěhovalců pokračuje a lodě se stále dostávají do přístavu, znamená to, že zákon funguje jen částečně. Možná přinese výsledky i v jiných záležitostech, ale problém vylodění migrantů na ostrově Lampedusa zůstal téměř stejně naléhavý jako v předchozích letech.

Získáváte pomoc od vlády nebo EU jakožto první vstupní zóna?

Ne, Lampedusa nedostane nic navíc, všechny finanční prostředky, které byly dříve přiděleny na Lampedusu, současná vláda zrušila.

Kolik migrantů může ostrov přijmout, a dokáže vůbec vydržet příliv přistěhovalců?

Do dnešního dne přijelo na ostrov maximálně 100 lidí, tento počet jsme zvládli. Hotspot je určen pro přibližně 96 lidí, zbytek je stále uzavřen, protože je obnovován po požáru v roce 2018.

Jak ovlivňují migrační toky ostrovní ekonomiku?

Moc ji neovlivňují. Pro rybáře nesou trochu nepříjemné následky, protože k nám někteří migranti nepřiplouvají na lodích, protože se jejich prostředek potopil ve Středozemním moři a naši rybáři zde loví ryby. A když jejich sítě a rybářské vybavení uvízne v troskách člunů a protrhne se, nikdo tyto náklady rybářům nenahradí.

Promluvme si o posledních evropských volbách. Jaký je úspěch strany Liga mezi voliči na Lampeduse?

No, pokud lze 600 hlasů považovat za velký úspěch ... Tyto údaje se používají k přesvědčení Italů, že celý ostrov hlasoval pro Ligu. Ale z 5 000 obyvatel Lampedusy jen 26 % šlo volit, to je asi 1400 lidí a strana získala 600 hlasů z 5000.

Proč se voleb zúčastnilo tak málo obyvatel?

Protože italská vláda zapomněla na Lampedusu, nechala nás s problémy, které pro nás vytvořila, a kvůli kterým obyvatelé ostrova trpí.