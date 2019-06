V hlavním městě Súdánu zahájila vojenská policie palbu na demonstranty

Protestující šli do ulic s požadavkem převést vedení země na civilní správu. Akce se koná 500 metrů od sídla Generálního ředitelství ozbrojených sil.

Policie se pokusila rozbít barikády, které demonstranti postavili. Protestující se dostali do střetu s policií. Poté armáda zahájila palbu.

Stovky stávkujících se uchýlili do mešity Jame Khartoum.

Převrat v Súdánu

V Súdánu došlo 11. dubna k vojenskému převratu na pozadí čtyřměsíčních národních protestů, které začaly požadavkem na snížení ceny chleba. Následně ale přerostly do požadavků na výměnu režimu. Prezident Umar al-Bašír , který vládl v Súdánu okolo 30 let, byl zbaven funkce a později byl umístěn do vězení.

Vláda převzala přechodnou vojenskou radu tvořenou armádou, a prohlásila, že do dvou let převede vedení na zvolené úřady. Nicméně, národní protesty neskončily: demonstranti požadují bezprostřední vytvoření civilního řídícího orgánu a převod všech pravomocí.

15. května dosáhla opozice a vojenská rada dohody o tříletém přechodném období, protesty však pokračují.