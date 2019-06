„Nejtěžší rozhodnutí je v rukou německého lidu. Německá vláda slíbila dvě procenta a lidé by měli požadovat, aby vláda dodržovala svůj slib. NATO je nesmírně důležitým nástrojem při zastrašování Ruska. Německo musí svou mocí a bohatstvím pochopit, že by mělo něco přinést, i to, co samo slíbilo,“ prohlásil Pompeo.

V Berlíně se konalo setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a ministrem zahraničí Heiko Maasem. Podle jeho výsledků Maas uvedl, že Německo a Spojené státy mají zájem o dobré vztahy s Ruskem a v dialogu o řešení mezinárodních konfliktů.

„Doufáme, že Německo udělá více. Německá vláda chápe hrozbu raketového programu a regionální agrese (z Íránu. – red.). Tato rizika jsou reálná,“ uvedl Pompeo a dodal, že „svobodní demokraté jsou povinni tento svět chránit“ a vyjádřil naděje, že se na tom Německo podílí.

Americké úřady a vedení NATO neustále deklarují „ruskou hrozbu“ a potřebu zvýšit rozpočet na obranu. V Moskvě byly tyto myšlenky označeny za zcela přehnané. Zároveň, jak poznamenal ministr obrany Sergej Šejgu, akce samotné aliance, která buduje sílu na ruských hranicích a zvyšuje aktivitu v Černém a Baltském moři, vedou k nárůstu napětí a vyžadují odpovídající reakci.

Postaví se Německo proti svému rozpočtu?

Výdaje na obranu v rámci NATO vždy byly bodem napětí mezi Německem a Spojenými státy. Německá kancléřka Angela Merkelová nedávno slíbila, že do roku 2024 zvýší financování na 1,5 % HDP. Předložený Berlínem plán rozpočtu však poukázal, že částka výdajů vzroste v budoucím roce, po něm ale bude klesat.

Německý ministr financí Olaf Scholz dříve představil plán rozpočtu země na příštích několik let. Ten zahrnuje dodatečné 2,4 miliardy dolarů na vojenské účely v roce 2020. To znamená, že částka výdajů na obranu se zvýší na 1,37 % HDP, čímž se přiblíží k požadavkům NATO 2 %. Nicméně po tom, co německé ministerstvo popsalo jako „významný růst“, se výdaje vrátí na 1,25 % HDP, na 50,2 miliard dolarů do roku 2023.

Dříve německý ministr zahraničí Heiko Maas mluvil o strukturálních změnách ve vztazích mezi Evropou a Spojenými státy, které nepříznivě ovlivňují dvoustranné vztahy. Kromě toho kritizoval politiku zahraničního obchodu Washingtonu a poznamenal, že obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy ohrožuje Německo, a touha Američanů ovlivnit trh EU s energií prostřednictvím sankcí vůči Rusku je nepřijatelná.