Víme, po čem muži netouží! Co nechtějí v posteli vyzkoušet?

Lidé rádi experimentují. A platí to i v posteli. Přeci jen však existuje několik věcí, do kterých se pánské pokolení při sexuálních hrátkách příliš nehrne. Oč se jedná?

Sex je pro člověka velmi příjemným potěšením. Občas si jej ale dotyční chtějí zpestřit nějakými experimenty, které však nejsou vždy výhrou. I když má každý z nás nějaké sexuální fantazie, sny a touhy, občas jsou v našich představách lepší než v realitě.

Český portál informoval o několika praktikách, kterými by ženy u svých drahých poloviček mohly pořádně šlápnout vedle. Co se mužům v posteli nelíbí?

Anální sex jako potupa pro muže

Anální sex je pro většinu párů tabu, i když ho má mnoho mužů rádo. Najdou se však určité výjimky, které na tento druh uspokojení pohlíží poněkud rozporuplně. Dotyční se totiž obávají, že tento druh milování z pozice přijímajícího negativně zaútočí na jejich heterosexualitu . Proto se nedivte, že vás milenec odmítne, když po něm dráždění prostaty či anální sex budete požadovat.

Na portálu se uvádí, že tímto druhem sexu se z velké části rozumí nadvláda, kdy si muži ženu zcela podřizují tím, že neexistuje místo, do něhož by neměl přístup. Muži to ale mají opačně – velká část z nich se totiž podřizuje velmi nerada. Jako důkaz může sloužit i zjištění psychologa Jonathana Branfmana a jeho kolegů z americké Ohijské státní univerzity. Odborník vyzpovídal celkem 170 heterosexuálních mužů a z průzkumu vyplynulo, že na pozadí si „nechalo sáhnout“ pouze 24 % z nich. Přitom prý dle jejich slov nebylo oč stát.

Sexy spodní prádlo, které nejde sundat

Každá žena někdy ráda překvapí svého partnera zajímavým kouskem spodního prádla. Často se tak vybaví korzetem, podvazky či jinými outfity, na kterých je až moc knoflíků, zipů a zapínání. Muži však preferují především jednoduchost. Není totiž nic horšího, než když je muž v rauši a toto sexy prádlo nemůže ze své partnery ani za nic sundat.

Z ankety, které se zúčastnilo 3290 studentů anglické Cambridgeské univerzity, také vyplývá, že dvě třetiny respondentů (63 %) preferují černé spodní prádlo. Další oblíbenou barvou je pak červená, kterou vyhledává 21 % mužů. Zajímavou skutečností je to, že až 90 % žen vlastní spodní prádlo určené na speciální příležitosti, které obléká například na první schůzku s milencem

Sledování porna jako společná zábava

Společné intimní chvilky u porna – i tak někdy může vypadat, když chcete narušit stereotyp milostného života. Ne vždy je to ale dobrá volba.

Sexuoložka Gloria Brame si stojí za tím, že existuje biochemický základ pro pozitivní účinky masturbace, když člověk sledujete porno a masturbuje o samotě. Vysvětluje to tím, že se při této činnosti uvolňují neurochemikálie (dopamin a oxytocin), které pomáhají od stresu, zlepšují náladu a zajišťují celkovou spokojenost.

Sebeuspokojení navíc někteří muži považují za ventilace napětí či za činnost, kdy na jejich výkon není kladen tlak. Pro muže je to tedy jakýsi druh relaxace, kterou by mu žena mohla svou přítomností a snahou narušit.

Alkohol versus sex

Když se jeden z partnerů opije, často nutí své partnery, aby si s ním užili společné chvilky. Že vám ale představa, kdy se po vás válí vaše opilá polovička, nic neříká? Není se čemu divit. Takový „opilý sex“ je totiž provázen mnoha nesnázemi – může se dotyčnému udělat nevolno, partner si nedokáže sám sundat oblečení a tak podobně. Alkohol tedy v tomto případě raději ne!

A když se tato situace týká žen, které v opilosti požadují sex po své polovičce, je to ještě mnohem horší, než kdyby tomu bylo naopak. Opilá žena jim totiž velmi často přijde spíše odpudivá než sexy.

Sexuální pomůcky a hlasité sténání – co už je moc?

Z několika anket, které pojednávaly o nejpopulárnějších sexuálních technikách, vyplynulo, že mezi nejoblíbenější techniky patří BDSM, kam můžeme zařadit třeba pořádný výprask. Není žádným tajemstvím, že v posteli je povoleno vše, na čem se partneři společně domluví.

Někdy ale platí, že méně je více. Člověk by to tedy s angažovaností neměl příliš přehánět. Přeci jen to někdy může vést k tomu, že svého partnera spíše vystraší.

A jak je to s křikem a vzdechy? Uvádí se, že přílišné hlasité vzdychání a křičení je spíše na škodu. Některé muže sice vzrušuje, když jim dáte najevo, že se vám sex s nimi líbí, ale co je moc, to je moc. Stejně tak muži nemají rádi, když žena své potěšení předstírá.