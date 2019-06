V Benátkách do mola narazila obří výletní loď, bylo zraněno pět osob (VIDEO)

V neděli ráno na plavebním kanálu Giudecca v Benátkách při pokusu o zakotvení do námořního mola a menšího plavidla narazila obří výletní loď MSC Opera. Italská média uvádí, že došlo ke zranění minimálně pěti osob.

K nehodě došlo okolo půl deváté ráno u kotviště San Basilio v kanálu Giudecca, kterým se lodě dostávají do centra Benátek. Podle listu La Repubblica příčina havárie zatím není jasná, ale italská média spekulují, že výletní lodi mohl selhat motor.

Na videu jednoho ze svědků, které už bylo zveřejněno na Twitteru, je vidět, že loď se k molu blíží příliš rychle a nedokáže zastavit. Následně naráží do mola a menšího plavidla. A právě na palubě říční lodi došlo ke zranění několika osob.

Majitel společnosti MSC Cruises, které loď patří, uvedl, že výletní loď chtěla zastavit u doků v Benátkách, ale došlo k mechanickému problému. O zastavení lodě a zabránění srážce se snažily dva vlečné čluny, které výletní loď do Benátek doprovázely, ale nakonec se jim obrovskou loď zastavit nepodařilo a MSC Opera narazila do malé říční lodi a následně i do mola.

Prezident sdružení vlečných člunů v Benátkách Davide Calderan italské agentuře ANSA uvedl, že se dvě lodi snažily zastavit obra a poté se při kolizi s menší lodí přetrhl vlečný kabel. Prezident také dodal, že když kapitán žádal o pomoc, měl prý zablokovaný motor.

Celá událost se odehrála na rušném kanálu Benátek, který vede i k náměstí sv. Marka. Na zveřejněných videích na sociálních sítích je jasně vidět, jak od mola utíkají lidé.

Na místo nehody se dostavil i benátský starosta Luigi Brugnaro, který na Twitteru také napsal, že nedělní incident ukázal, že proplouvání velkých lodí kanálem Giudecca je nemyslitelné.

Stiamo aspettando notizie sui contusi.

Grazie a tutte le persone che si stanno prodigando.

Ho sentito il ministro @DaniloToninelli

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) June 2, 2019

Benátčané již dlouhodobě kritizují velká plavidla s tisícovkami turistů na palubě a usilují o zákaz plavby do Benátek.

Benátky jsou hlavním městem severoitalské oblasti Benátsko. Historické jádro města leží na ostrovech v mělké laguně, modernější část města byla později vybudována na rozsáhlém břehu. Ve dnech „acqua alta“ (pozn. vysoká voda), kterých je ročně průměrně 54, se v Benátkách zvyšuje hladina moře až o 90 cm.

Dříve Benátky byly námořní a obchodní velmocí a střediskem sklářství, ale i dnes mají velký historický, kulturní, společenský i administrativní význam. Město žije především z turistického ruchu, když každý rok přijíždí asi 25 milionů turistů z celého světa. Mezi nejznámější památky Benátek patří Náměstí svatého Marka, bazilika svatého Marka, Dóžecí palác, zvonice, canal Grande, divadlo La Fenice a další.