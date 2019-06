The New York Times: Obchodní „protiútok“ Číny znepokojil Silicon Valley

Peking prohlásil, že podniká opatření v reakci na rozhodnutí USA omezit přístup čínských firem k svým technologiím. Sestavuje tedy vlastní seznam „nespolehlivých organizací“, píše list The New York Times. Podrobnosti nejsou zatím známy, ale je velmi pravděpodobné, že se hlavním terčem stanou americké technologické společnosti, míní list.

„Když se Silicon Valley (tzv. křemíkové údolí, pozn. red.) dívá na Západ směrem k Číně, vidí toho opravdu hodně. Přes miliardu hladových spotřebitelů. Levný zdroj pracovní síly. Soupeře, partnera, dodavatele a riziko pro bezpečnost. Dnes se na tento seznam dá přidat ještě jedna věc: nepřítel, který touží po pomstě,“ píše The New York Times.

List připomíná, že se americká vláda před dvěma týdny rozhodla omezit přístup čínských společností ke svým technologiím. Trumpova administrativa zařadila na černý seznam třeba telekomunikační gigant Huawei, který potřebuje americké komponenty pro veškerou produkci, počínaje chytrými telefony a síťovým zařízením konče.

Peking však včera „přešel do protiútoku“ a oznámil, že sestavuje vlastní seznam „nespolehlivých organizací“. Podrobnosti o této čínské iniciativě zatím nejsou známy, ale zcela určitě jsou jejím „hlavním cílem“ americké technologické společnosti, míní The New York Times.

Některé firmy ze Silicon Valley jsou, podle listu, zranitelnější než ostatní. Například Facebook a Google již byly zablokovány čínskou vládou, proto se tato „technologická studená válka“ nemusí dotknout sociálních sítí a vyhledavačů. Na druhou stranu, podnik Apple aktivně investuje v Číně, která je pro tuto společnost také předním výrobcem a hlavním odbytištěm jeho telefonů.

Tesla buduje továrnu v Šanghaji, v níž plánuje vyrábět až 250 tisíc aut ročně. V Pekingu se nachází jedna z největších zahraničních výzkumných laboratoří Microsoftu a v Číně se vyrábí hodně zboží prodávaného na Amazonu, upozorňuje The New York Times.

Negativní následky zhoršení americko-čínských vztahů již pocítily menší společnosti ze Silicon Valley. Firma Lumantum, která se specializuje na výrobu síťového zařízení, již například informovala o tom, že obchod s Huawei činil 15 % jejího prodeje. Očekává tak snížení zisku.

Čína je rovněž velký a rychle rostoucí spotřebitel počítačových čipů. Podle dat Asociace výrobců polovodičů (SAI) USA připadlo v roce 2018 na tuto asijskou zemi asi 34 % světového prodeje čipů, což činilo dohromady 468 miliard dolarů.

Výrobci čipů doufají, že nové „popichování“ mezi Čínou a USA je pouhým pokusem o získání výhodnějších podmínek při uzavření nových obchodů, a nikoli stálou změnou v jejich ekonomických vztazích. „Vyzýváme obě strany, aby se vyhýbaly dalšímu zhoršení situace, aby se vrátily k jednáním a dosáhly uzavření dlouhodobé a vysoce kvalitní smlouvy, která musí být splněna,“ prohlásil ředitel SAI John Neuffer.