Severoatlantická aliance dříve rozhodla o stavbě první letecké základny na západním Balkánu v centrální Albánii na místě starého vojenského letiště ve městě Kuçovë (v období 1950 – 1990 město Stalin) v okresu Berat.

„NATO tíhne k bezpečnosti Albánie. Investujeme 51 milionů eur do modernizace existujících objektů na letecké základně v Kuçovë, včetně projektů na skladování a logistiku paliva. Pomůže nám to k větší efektivnosti a bezpečnosti. Navíc to ukazuje, jak NATO přes své investiční programy investuje do takových zemí NATO, jako je Albánie,“ oznámil po jednání s albánským předsedou vlády Edi Rama.

Podle něj aliance bude v tomto programu pokračovat tak, jak je naplánováno. Politické události to podle tajemníka neovlivní. „Protože rozhodnutí bylo přijato na základě doporučení našeho vojenského velitelství, našeho vojenského plánování,“ poznamenal. Záznam vystoupení zveřejnilo tiskové oddělení Severoatlantické aliance.

Albánii už několik měsíců pokračují protesty opozice. Předseda Demokratické strany Lulzim Basha dříve obvinil předsedu vlády z násilí, když oznámil, že premiér rozpoutal válku proti vlastnímu národu. Basha navíc současnou vládu označil za kriminální juntu. Lídr opozice slíbil, že bude bojovat, dokud se Socialistická strana nevzdá moci.

Když se místní novináři generálního tajemníka NATO zeptali na možný „ruský vliv“ na protesty opozice, které v posledních měsících probíhají v Srbsku, Albánii a Černé hoře, politik otázku přeadresoval premiérovi Albánie, aby okomentoval situaci v zemi.

„Co se týče situace v Albánii, nechám to okomentovat předsedu vlády. Ale jakékoliv pokusy o ovlivňování vnitřních demokratických procesů jsou vždy nepřijatelné,“ uvedl k tématu generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg.

Albánie do Severoatlantické aliance vstoupila v dubnu 2009 společně s Chorvatskem. Zatím k poslednímu rozšíření NATO došlo v roce 2017, kdy se 5. června k alianci připojila Černá Hora. V současné době je v NATO 29 členských států.