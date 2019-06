Rusko uvedlo, o čem bude Pellegrini diskutovat s Medveděvem

„Dmitrij Medveděv a slovenský premiér budou dne 5. června v Moskvě diskutovat o spolupráci v oblasti obchodu a ekonomiky, přičemž se zaměří na společné projekty v oblasti energetiky. Předseda vlády Ruské federace bude jednat s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim, který navštíví Rusko v rámci pracovní cesty,“ uvádí se ve zprávě.

Pellegriniho cesta do Ruska

Uvádí se také, že představitelé vlád budou diskutovat o stavu a perspektivách rusko-slovenské spolupráce v obchodní a ekonomické sféře, a to s důrazem na společné projekty v energetice , včetně té jaderné, průmyslu a infrastruktuře. Tématem jednání dále bude také kulturní a humanitární spolupráce. Kromě toho je v plánu, že bude po jednání podepsáno několik dvoustranných dokumentů.

Slovenská vláda nedávno odsouhlasila, že delegace vedená premiérem Peterem Pellegrinim ve dnech 4. až 6. června navštíví Rusko. Návštěva proběhne na pozvání ruského předsedy vlády Dmitrije Medveděva, ale slovenský premiér by se měl během návštěvy setkat také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uvádí se také, že v červnu do Moskvy zavítá i předseda parlamentu Andrej Danko.

Někteří však z cesty slovenského premiéra nemají příliš radost. Jedním z nich byl například slovenský stínový ministr obrany za OĽaNO Jaroslav Naď . Ten se pustil do slovenského předsedy vlády za to, že si místo oslav 75. výročí vylodění spojenců v Normandii vybral právě státní návštěvu Ruska. Naď ve svém stanovisku rovněž obvinil Putina, že nutí Pellegriniho, aby si vybral mezi západními spojenci a Ruskem

Naď si totiž myslí, že by premiér Pellegrini měl cestu do Ruské federace odložit a vycestovat raději na oslavy do Velké Británie i Francie. Tak by se podle něj zachoval odpovědný a prozápadní lídr slovenské vlády, který si uvědomuje geopolitický kompas a slovenské hodnotové nastavení. V opačném případě bude Slovensko mezi spojenci vypadat hodně špatně, když ho na oslavách 75. výročí vylodění v Normandii bude reprezentovat jen místopředseda vlády Richard Raši a premiér se bude „bratřit“ s ruským prezidentem. „Je to velmi špatný signál,“ dodal k věci Naď.

Nutno zmínit, že Peter Pellegrini nedávno navštívil i Spojené státy americké, kam ho pozval současný prezident země Donald Trump. Společně se setkali v Bílém domě a diskutovali o různých tématech.