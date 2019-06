V Rusku zareagovali na zprávy o stažení specialistů z Venezuely

The Wall Street Journal dříve s odkazem na nejmenovaný zdroj oznámil, že počet ruských specialistů ve Venezuele byl snížen na několik desítek. Podle informací portálu se za několik měsíců počet specialistů Rostěchu, kteří údajně odpovídají za přípravu venezuelských vojáků a za konzultace ohledně smluv na dodávky zbraní, snížil asi z tisíce na několik desítek.

„Čísla uvedená ve článku The Wall Street Journal ohledně přítomnosti zaměstnanců Rostechu ve Venezuele jsou desetinásobně zveličena. Složení zastupitelstva zůstává stejné už mnoho let. Co se týče technických specialistů, periodicky do země létají, aby opravili a obsloužili dodanou techniku. Nedávno například skončily technické práce na obsluhu série letadel,“ oznámili v tiskovém oddělení.

Jak také oznámili v Rosoboronexportu (patří do Rostěch), ruské organizace účastnící se rusko-venezuelské vojensko-technické spolupráce zachovávají směr na prohloubení spolupráce s ministerstvem obrany a dalšími státními úřady Venezuely, když věnují zvláštní pozornost vykonání dohod na vytvoření obranných podniků ve Venezuele a také vyučení specialistů a včasné obsluhy dříve dodané techniky.

Pokus o státní převrat ve Venezuele

Dne 30. dubna se venezuelská opozice pokusila o státní převrat. Její lídr Juan Guaidó a jeho stoupenci se sešli v Caracasu před vojenskou základnou Carlota a vyzvali armádu a lid ke svržení zákonného prezidenta Nicoláse Madura.

Hlava státu a ministr obrany prohlásili, že ozbrojené síly zůstávají věrné legitimní moci. Pokus o státní převrat byl neúspěšný a okamžitě bylo zahájeno jeho vyšetřování.

V lednu zemi zasáhla vlna protestních akcí proti Madurovi. Předseda parlamentu Juan Guaidó se tehdy sám prohlásil za prozatímního prezidenta země. Tento krok schválily USA a některé jiné země. Madura jakožto legitimního a úřadujícího prezidenta Venezuely podpořilo Rusko a řada jiných zemí, jako např. Mexiko, Čína, Turecko a Indonésie. V Moskvě označili „prezidentský status“ Guaida za neplatný.