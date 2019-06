Kreml okomentoval návrh USA o Asadovi

„Nechtěl bych teď předbíhat, nebudu to dělat. Chci vyzvat všechny k větší opatrnosti ohledně, řekněme, filtrace různých zpráv na objednávku, včetně falešných, kterých bude v informačním prostoru určitě hodně,“ řekl Peskov novinářům na žádost o komentář k informacím v médiích o podmínkách uznání Asada.

Saúdský list Asharq Al-Awsat dříve s odkazem na západní diplomatické zdroje naspal, že USA a Izrael hodlají navrhnout Rusku během třístranné schůzky v Jeruzalému uznání legitimity syrského prezidenta a zrušení sankcí proti syrské vládě, souhlasí-li Moskva s omezením íránského vlivu v této zemi.

Peskov rovněž věnoval pozornost tweetu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který napsal, že se mluví o tom, že Rusko, Sýrie a v menší míře Írán mocně bombardují syrskou provincii Idlib, což má za následek smrt civilistů. Jiné poznámky, ze kterých by se dalo pochopit, o koho konkrétně jde, kdo o tom „mluví“, nenásledovaly. Během pozdějšího rozhovoru s novináři Trump prohlásil, že se mu nelíbí to, co se děje v Idlibu.

„V Idlibu je i nadále velká koncentrace teroristů a bojovníků, kteří využívají této koncentrace pro zasazení úderů, jak na civilní objekty, tak za účelem různých agresivních výpadů proti ruským vojenským objektům, tahle situace je nepřijatelná,“ řekl Peskov novinářům.

Uvedl, že Rusko nyní spolupracuje s tureckou stranou, „která právě odpovídá za to, aby podobné útoky nepocházely z Idlibu“.

„Víte, že v tomto směru existují dohody uzavřené v Soči, pracuje se na tom, ale ostřelování ze strany teroristů z Idlibu je samozřejmě nepřijatelné a jsou přijímána opatření k neutralizaci těchto palebných pozic,“ upřesnil Peskov.

Na základě výsledků jednání prezidentů RF a Turecka, zemí odpovídajících za příměří v SAR, ministři dvou zemí podepsali 17. září minulého roku v Soči memorandum o stabilizaci situace v zóně deeskalace v Idlibu a dohodli se na vytvoření demilitarizované zóny.

Na území provincie Idlib se nachází více než deset různých útvarů. Největším z nich je unie protureckých skupin Národní fronta osvobození a teroristická skupina Džabhat an-Nusrá (zakázaná v RF). Podle různých údajů se v provincii Idlib nachází asi 30 tisíc bojovníků včetně zahraničních žoldáků.

V květnu náčelník ruského Centra pro smíření znepřátelených stran v Sýrii Viktor Kupčišin sdělil, že bojovníci dvakrát ostřelovali základnu Hmímím v Sýrii za použití raketometů. Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov prohlásil, že v Idlibu „se zakopala“ Džabhat an-Nusrá pod novým názvem Haját Tahrír aš-Šám, která ostřeluje i stanoviště syrské armády, i obydlené obce, i ruskou základnu Hmímím. Dodal, že bojovníci dostali odpověď a budou dostávat odpověď i nadále, ale toto teroristické hnízdo musí být zlikvidováno i s kořeny.