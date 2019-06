Potápěči se chystají prohledat potopenou maďarskou výletní loď. Ve hře jsou i týmy z České republiky

Na portálu se uvádí, že na palubě výletní lodi Mořská panna se v době, kdy do ní narazila větší výletní loď, nacházeli turisté z Jižní Koreje. V současnosti se mluví o tom, že se pohřešuje celkem devatenáct lidí z Jižní Koreje a dva Maďaři, členové posádky.

Místní média informovala o tom, že bylo během víkendu v řece spatřeno několik těl. Deník Magyar Nemzet psal o tom, že byla ve vodách Dunaje k vidění více než čtyři těla.

Vyšetřovatelům a potápěčům však dosud práci stěžovalo velké množství vody v řece, které zapříčinily vydatné deště. Do řeky se tak nemohli dostat. Tuto informaci potvrdila i jihokorejská ministryně zahraničí Kang Kjong-wha, které uvedla, že potápěčům práci znesnadňovaly silné podvodní proudy v řece.

Nyní to ale vypadá, že již potápěči budou moci daný vrak prozkoumat.

Jak náročné je takové potápění?

Šéf jihokorejského potápěčského týmu zatím nedal své skupině povolení k potápění. Uvádí se však, že jsou ve hře také týmy z Maďarska, České republiky a Rakouska. Norsko za tímto účelem poskytlo speciální sonarové vybavení.

Janos Hajdu, který je generálním ředitelem Protiteroristického centra Maďarska , na tiskové konferenci uvedl, že záchranné operace jsou velmi nebezpečné, jelikož hladina vody v Dunaji byla o dost vyšší než v době incidentu.

Neštěstí v Budapešti

O neštěstí, k němuž došlo ve středu večer v Budapešti, informovala Maďarská státní televize. Podle informací bylo na palubě potopené lodi celkem 34 lidí, přičemž většina z nich byli turisté. Údajně šlo o 32 turistů z Jižní Koreje a dva členy posádky maďarského původu. Většina z těch, kteří byli na palubě lodi, byla ve věku mezi 40 a 50 lety. Tato skupina však zahrnovala i šestileté dítěte a či muže kolem sedmdesátky.

Minulý týden ve středu do výletního plavidla, které bylo ukotveno poblíž budovy maďarského parlamentu, narazila další loď. Dané plavidlo se následně převrátilo a všichni cestující skončili ve vodě.

Při daném incidentu bylo zraněno několik lidí, přičemž sedm jich bylo hospitalizováno s menšími zraněními a podchlazením. Sedm lidí zahynulo a zbytek cestujících potopené lodi se pohřešuje

Policie oznámila, že do pátracích a záchranných akcí byli zapojeni profesionální potápěči. Operaci však komplikoval silný déšť. Záchranářům se z řeky podařilo zachránit 14 turistů, jednoho člověka museli oživovat.

Rovněž se uvádí, že se jihokorejští turisté, podle agentury Yonhap, zúčastnili cesty po šesti zemích východní Evropy. Pořadatel prohlídky, společnost Verygoodtour, však nemá žádné informace o tom, zda cestující na sobě měli při nehodě záchranné vesty.

Kapitán větší lodi Viking Sigyn, čtyřiašedesátiletý Jurij C. z Oděsy, byl po incidentu zadržen a v sobotu soud v Budapešti nařídil, aby na něj byla uvalena vazba. Kapitán měl údajně srážku lodi zavinil a nyní mu hrozí dva až osm let ve vězení. On sám však vinu popírá.