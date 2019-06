Záhadná smrt starosty a nejen. Jaké problémy zažívá koalice CDU/CSU

Konzervativní blok Křesťanskodemokratické unie a Křesťansko-sociální unie (CDU/CSU) nevylučuje rozpad v Německu vládnoucí koalice se Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD) poté, co Andrea Nahlesová informovala o odstoupení z postu předsedkyně SPD a z čela její frakce v Německém spolkovém sněmu.

V pondělí o tom informuje bulvární deník Bild s odkazem na vlastní zdroje.

Konzervativci si myslí, že SPD může v nejbližší době předložit maximální požadavky v klíčových tématech vládního jednání, které budou neslučitelné s pozicí CDU a CSU. To bude prakticky znamenat konec velké koalice.

V okruhu lídra CDU Annegret Krampové-Karrenbauerové také nevylučují možnost, že ve světle boje o post předsedy SPD mohou sociální demokraté provést hlasování mezi svými členy o tom, jestli pokračovat ve vládě. Bude to zcela reálné, pokud tábor protivníků koalice v SPD navrhne svého kandidáta na pozici nového lídra.

Nahlesová v neděli informovala o odstoupení z postu předsedkyně SPD a z čela její frakce v Německém spolkovém sněmu ve světle výbuchu strany ve volbách do Evropského parlamentu, ve kterých sociální demokraté vybojovali v Německu třetí místo, když ve srovnání s rokem 2014 ztratili asi 12 procent. Navíc SPD poprvé za více než 70 let prohrála volby do parlamentu spolkové země Svobodné hanzovní město Brémy, kde zvítězili křesťanští demokraté. Mnozí členové SPD se domnívají, že účast ve vládě Angely Merkelové straně škodí a vyzývají k opuštění koalice.

Očekává se, že dočasně bude povinnosti předsedy Sociálnědemokratické strany Německa vykonávat Malu Dreyerová, premiérka spolkové země Porýní-Falc, a lídr frakce SPD v Německém spolkovém sněmu Rolf Mützenich, který je nynějším zástupcem Nahlesové.

Křesťanskodemokratickou unií také otřásla víkendová událost, kdy byl v neděli ráno na zahradě svého domu v Wolfhagenu nalezen starosta německého města Kassel, pětašedesátiletý Walter Lübcke. V německé spolkové zemi Hesensko zemřel dlouholetý straník CDU. Regionální deník Hersfelder Zeitung uvedl, že celou neděli zahradu a dům politika prohledávaly týmy forenzních expertů a nad místem kroužil vrtulník. Policisté na místě vyloučili sebevraždu, navíc zbraň zmizela.