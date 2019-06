Soud ve Švédsku odmítl na dálku zatknout Assangeho

Soud ve švédském městě Uppsala odmítl návrh prokuratury zatknout na dálku zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assangeho. Vyplývá to z rozhodnutí soudu.

„Jedním z důvodů, proč prokuratura požadovala jeho zatčení, byla potřeba pokračovat ve vyšetřování, nicméně předchozí zatykač byl již vydán, když se Assange nacházel na ekvádorském velvyslanectví, zatímco si nyní ve Spojeném království odpykává trest odnětí svobody,“ uvedla soudkyně, která vede tento proces.

Soudkyně tak v této souvislosti dodala, že se v současné době zatčení Assangeho na dálku jeví jako nepřiměřené opatření.

Právník Juliana Assangeho, Per Samuelsson, uvedl, že jeho klient může klidně odjet do Švédska, aby spolupracoval s vyšetřovateli, jelikož nemá co skrývat.

„Je to opravdu rozsáhlá otázka a my ji musíme vyřešit krok za krokem. Je velmi důležité, že švédský soud dnes rozhodl, že Assange nezatkne. Není třeba, aby sem byl přivezen, jelikož mohou znovu odmítnou obvinění. Je velmi pravděpodobné, že odjede Švédsko, aby spolupracoval s vyšetřovateli, jelikož nemá v tomto případě co skrývat,“ doplnil právník.

Dalším krokem podle Samuelssona tak bude promluvit si s právníky ve Velké Británii. Nevylučuje ani možnost, že by bylo zapotřebí do této země znovu vycestovat a prodiskutovat nové okolnosti v daném případě, aby měli jasno v tom, co lze dělat dál.

Případ Juliana Assangeho

Assange je známý díky publikacím, které odhalily činnost USA během vojenských operací v Afghánistánu a Iráku, včetně vraždění civilistů. Týkaly se také podmínek, ve kterých přebývají vězni ve věznici Guantánamo na Kubě.

Assange byl v roce 2010 ve Švédsku obviněn ze sexuálního obtěžování a znásilnění. Novinář odmítal všechna obvinění. Podle něj ženy, které ho zažalovaly, to udělaly kvůli mstě a tlaku úřadů. Od června roku 2012 se ukrýval na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Bál se totiž, že bude vydán do skandinávské země.

Dne 11. dubna 2019 ráno byl Assange zadržen na základě zatykače z roku 2012, kdy se nedostavil k soudu, a také na žádost úřadů Švédska a Spojených států. Soud v Londýně zjistil, že Assange porušil i podmínky pro propuštění na kauci a odsoudil spoluzakladatele internetového portálu WikiLeaks k padesáti týdnům ve vězení.

Úřady USA na konci května uvedly, že Julianovi Assangemu vznesly nová obvinění v 17 epizodách porušení zákonu o špionáži a zveřejnění tajných informací. Dříve byl Assange obviněn v jednom bodu – ze spiknutí za účelem počítačového nabourání. V případě jeho vydání do USA mu hrozí mnohaleté zatčení.

Obžalovaný zatím zůstává ve vazbě. Velká Británie požádala Spojené státy, aby poskytly všechny nezbytné dokumenty pro jeho vydání, a to do 12. června.