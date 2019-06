Pompeo musí vysvětlovat, proč Trump označil Evropu za nepřítele, když chce pomoc proti Huawei

Kromě sporu o nastavení obchodního režimu mezi USA a EU a sankce proti Íránu transatlantické vztahy procházejí zkouškou i kvůli americké kampani proti čínské společnosti Huawei. Podle Pompea jsou ale neshody v diplomacii zcela běžné a vztahy celkově označil za výborné.

Za nepřítele Spojených států Trump označil Evropskou unii během rozhovoru s novinářem CBS loni v červenci.

„Myslím si, že Evropská unie je nepřítel kvůli tomu, co s námi dělají v obchodě. O Evropské unii byste si to nemyslel, ale je to nepřítel,“ řekl tehdy americký prezident.

Pompeo se v rozhovoru pro Euronews pokusil výrok svého šéfa mírnit.

„Myslím si, že prezident Trump tím myslel, že existují oblasti, ve kterých se s americkou ekonomikou nezacházelo férově,“ řekl Pompeo. „Ve většině zemí EU nemůžeme prodávat své zemědělské produkty, nicméně Evropská unie své produkty ve Spojených státech prodávat může,“ zdůraznil.

Podle něj se nejedná o reciproční obchodní režim.

Pompeo dále poznamenal, že další neshody například kolem Íránu vztahy s Evropou nevyhrocují.

„Neustále se stýkám s evropskými partnery,“ uvedl. „Jsou tam vždy neshody, roztržky, obchodní spory… sdílíme ale společné hodnoty… Vždy převáží a převáží i v tomto případě,“ uvedl.

Otázka brexitu

Trump se postaral o pozdvižení i před svou cestou do Londýna, když uvedl, že by Británie mohla vystoupit z Evropské unie i bez dohody s Bruselem, pokud ten odmítne její požadavky. Až tak učiní, Trump slíbil, že v řádech měsíců uzavřou obchodní dohodu s Británií.

Pompeo však zpochybnil, že se Trump takto snažil ovlivnit britskou vnitřní politiku.

„Lid Spojeného království je největším stoupencem (pozn. brexitu), správně? Hlasoval za to. To je, na čem závisí. To je důvod, proč brexit uspěje. Není to kvůli tomu, co třetí strana řekne. Je to kvůli tomu, že to požaduje lid Spojeného království,“ prohlásil Pompeo v rozhovoru.

Spor o Huawei

Spojené státy poslední dva roky naléhají na své evropské spojence, aby vyloučili čínskou společnost Huawei z vývoje sítí 5G. Podle Pompea se americká rozvědka obává, že by její účast mohla mít negativní bezpečnostní dopady.

„Podívejte se, řídil jsem CIA,“ vysvětlil Pompeo. „Není pochyb o tom, že zpravodajská komunita se může čas od času mýlit. Nicméně jejich celková práce je skvělá a dá se na ni spolehnout a věřit jí. Západní země, liberální demokracie, sdílejí společné hodnoty. Čína tyto hodnoty nesdílí,“ uvedl.

Čína dlouhodobě odmítá, že by Huawei mohl představovat bezpečnostní riziko a trvá na tom, že se jedná o nezávislou společnost. Pompeo však tyto výroky vyvrací a v rozhovoru pro Euronews poukázal, že v představenstvu zasedají tři členové Komunistické strany Číny.

„Evropanům velmi záleží na soukromí. Vím to moc dobře,“ poznamenal Pompeo. „Nemůžete mít soukromé informace, které se šíří sítí, ke které má přístup čínská vláda,“ sdělil.

Americká vláda zanesla letos Huawei na černý seznam, který zakazuje americkým společnostem jí dodávat součástky. S firmou následně přestaly spolupracovat například Google, Intel nebo Qualcomm. Čína následně prohlásila, že připraví svou vlastní černou listinu, kam zapíše vybrané americké firmy.