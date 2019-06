Byla odhalena záhada zmizelé starověké civilizace

Nyní se totiž vědci domnívají, že říše tehdy zažila období úpadku a její lidé se přizpůsobili novým podmínkám. O daném nálezu informoval portál Science Alert.

Uvádí se, že archeologové uskutečnili vykopávky v obřím chrámovém komplexu Angkor Vat v Kambodži . Tento chrám byl postaven právě v době, kdy Khmérská říše nejvíce prosperovala. Archeologové prohledávali mohyly, které se nacházejí kolem komplexu, a při svém bádání objevili zbytky spálených potravin, úlomky keramiky a dalších artefaktů. Podle vědců tak lidé, kteří žili v blízkosti chrámu Angkor Vat, v něm i pracovali.

Poukazuje se na to, že výsledky radiokarbonového datování ukázaly, že oblast kolem chrámu byla osídlena v 11. století, tedy předtím, než byl chrám Angkor Vat postaven. Tuto náboženskou stavbu lidé postavili ve 12. století a následně byl vytvořen systém mohyl a přilehlých rybníků. Pak však stopy po lidské činnosti mizí, a to až do začátku 15. století. Uvádí se, že mohyly sice byly opuštěny, ale chrám ne. Jeho okolí bylo znovu osídleno v době, kdy měl byl Angkor vypleněn Ajutthajským královstvím, jak se předpokládalo dříve. Podle vědců zde lidé žili až do 17.–18. století.

Angkor Vat je chrám, který leží v Angkoru v Kambodži. Podle informací byl postaven na začátku 12. století pro krále Súrjavarmana II., a to jako královský chrám. Tento komplex patří k největším a nejlépe zachovalým chrámům v celé oblasti a jako jediný od svého založení zůstal významným náboženským centrem. Původně se jednalo o centrum hinduistické, později pak buddhistické. Mimo jiné je vrcholným příkladem khmerské architektury a stal se symbolem Kambodže. Dokonce je vyobrazen na její státní vlajce.

Další objevy vědců: Zatopená civilizace

Nedávno se objevily informace o tom, že vědci z Bradordské univerzity (Velká Británie) nalezli v Severním moři zaplavenou historickou krajinu, která možná obsahuje pozůstatky obydlí starověkých lovců a sběračů.

Vědci tehdy odebrali vzorky usazenin na dně moře během své expedice na lodi RV Belgic. Stáří potopené krajiny se zkamenělými pozůstatky prehistorického lesu je odhadováno na 10 tisíc let a je součástí Doggerlandu – oblast o rozloze několika tisíc kilometrů čtverečních. Ta ležela mezi východními břehy Velké Británie a pevninou.

Analýza některých vzorků navíc ukázala, že se pod mořským dnem nachází vrstva stlačené rašeliny. To poukazuje na to, že v minulosti zde byly úrodné vodní a bažinné pozemky, které byly vhodné pro stálé osídlení lidmi. Ale některé části zatopených zemí jsou zcela pokryty novějšími usazeninami z velkých řek. Přesto jsou si vědci jistí, že se jim brzy podaří najít stopy civilizace.

Asi před 12 tisíci let během konce poslední doby ledové začal led z Doggerlandu tát a nakonec se změnil na velkou lesní plochu se stády zvířat a společenství starověkých lovců a sběračů. Ale pokračující tání ledů vedlo k zatopení oblasti asi před osmi tisíci lety.