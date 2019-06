Rusko a Slovensko uzavřou dohodu v hodnotě 100 milionů eur na dodávky stíhaček MiG-29

Palivová společnost Rosatom TVEL a slovenská národní elektrárenská společnost Slovenské elektrárny ve středu v Moskvě podepsaly dohodu o dodávkách jaderného paliva do jaderných elektráren na Slovensku. Uvádí se, že smlouva byla podepsána na období 2022-2030.

Uvádí se, že daný dodatek k všeobecné smlouvě mezi TVEL a Slovenskými elektrárnami byl podepsán na základě jednání ruského premiéra Dmitrije Medveděva a jeho slovenského kolegy Petera Pellegriniho

Smlouva byla připravena poté, co se TVEL stalo vítězem v mezinárodním výběrovém řízení na dodávky paliva do jaderných elektráren na Slovensku. O události informovala tisková služba TVEL.

Podle informací by mělo být ruské jaderné palivo dodáváno do celkem čtyř slovenských jaderných elektráren s reaktory VVER-440, tedy do jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, Mochovce, stejně jako do dvou bloků jaderné elektrárny Mochovce (také s reaktory VVER-440), které jsou ve výstavbě.

Na dané schůzce bylo mimo jiné podepsáno také memorandum o porozumění mezi společností Rosatom a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, konkrétně o spolupráci v oblasti využití atomové energie pro mírové účely.

Řeč přišla také na plynovod Nord Stream 2. V této souvislosti ruský předseda vlády uvedl, že Moskva chápe obavy Slovenska ohledně realizace projektu Nord Stream 2, ale poznamenal, že Rusko a Slovensko musí najít společný bod spolupráce v propojení tohoto projektu a projektu Turecký proud.

Na jeho slova Pellegrini reagoval tak, že Slovensko hledá možnosti využití slovenské infrastruktury jak v rámci realizace projektu Nord Stream 2 , tak v rámci dodávek plynu prostřednictvím plynovodu Turecký proud

„Slovensko vidí velký potenciál v oblasti skladování plynu. Naše země má největší podzemní skladiště plynu v Evropě, které jsou částečně využívány Gazpromem. A my jsme dali této společnosti možnost, aby tato skladiště naplnila novým plynem,“ doplnil Pellegrini.

Medvěděv dodal, že Rusko neodmítlo prodloužení dohody o tranzitu plynu s Ukrajinou, ale uvedl, že by taková spolupráce měla být vzájemně prospěšná. Po schůzce se slovenským protějškem Medveděv také poznamenal, že prodloužení této dohody bude možné, pokud bude nové vedení Ukrajiny pragmatické a pokud budou jejich pragmatické úvahy převažovat nad politickými spekulacemi.

„Tato spolupráce by samozřejmě měla být rozvíjena, pokud pro to bude vytvořeno nezbytné zázemí, tedy na pozadí odmítnutí všech různých nekonečných právních sporů, které nikam nevedou, ale pouze danou situaci vedou do slepé uličky,“ poznamenal Medveděv.

Z úst slovenského politika také zaznělo, že během několika dnů uzavře Slovensko s Ruskem dohodu v hodnotě 100 milionů eur na dodávky stíhaček MiG-29.

„V následujících čtyřech nebo pěti letech se Ruská federace a Ruská letecká korporace MiG postarají o bojeschopnost našich letadel MiG 29, což je stroj, který chrání území Slovenské republiky. V nejbližších dnech bude tato smlouva podepsána a její hodnota bude činit 100 milionů eur,“ řekl Pellegrini.

Nutno poznamenat, že smlouva SR a RF na obsluhu 12 letounů MiG-29 je platná do podzimu roku 2019. Za opravu stíhaček platí Slovensko Rusku celkem 30 milionů eur ročně.

V neposlední řadě Medveděv vyjádřil slovenskému vedení a všem obyvatelům dané republiky vděčnost „za jejich ohleduplný přístup k uctívání památky vojáků Rudé armády a také za to, jak pečlivě se starají o válečné hroby a památníky“, v nichž je pohřbeno více než 60 tisíc sovětských vojáků.

„Jsem si jistý tím, že takový uctivý postoj k minulosti je spolehlivým základem pro rozvoj dobrých sousedských vztahů v budoucnu,“ uzavřel věc ruský předseda vlády.

Rovněž se uvádí, že slovenský premiér pozval Dmitrije Medveděva, aby navštívil Slovenskou republiku, a to u příležitosti 75. výročí národního povstání.