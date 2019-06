Odborníci odhalili smrtelné nebezpečí vajec

Vědci zanalyzovali údaje o způsobu života a stravování 30 tisíc lidí. Ukázalo se, že cholesterol při velkém stravování vajec je spojen se škodlivými zdravotními následky. Je to znepokojivý výsledek, protože jen v USA v roce 2012 člověk průměrně snědl 254 vajec, v roce 2017 už to bylo 279 vajec ročně. V Česku je to ročně 249 vajec. Zároveň dietní doporučení lékařů neobsahují normu stravování vajec.

Uvádí se také, že každých 300 miligramů cholesterolu nad základní úroveň bylo spojeno se zvýšením rizika kardiovaskulárních onemocnění o 17 procent a zvýšením rizika předčasné smrti o 18 procent. Podle vědců je možné jíst několik vajec týdně, protože tato potravina obsahuje také užitečné látky, ale lidé by se měli vzdát každodenních omelet.

Podle údajů Ministerstva zemědělství USA jedno velké vejce obsahuje téměř 200 miligramů cholesterolu. Do roku 2015 lékaři doporučovali denní příjem maximálně 300 miligramů. Kromě vajec velký obsah této látky má maso, sýr a tučné mléčné produkty.

Dietoložka Marijat Muchinová dříve promluvila o potravinách, které mohou pomoci zbavit se viscerálního tuku na břichu. Podle Muchinové, v boji proti nadváze na břichu je nutné vyrovnaně jíst a dávat přednost bílkovinovo-uhlohydrátové dietě. Zdůraznila, že jíst jen potraviny, které zmenšují viscerální tuk, nestačí. Je zapotřebí také se vzdát řady potravin. Dietoložka vysvětlila, že je to důležité — jíst užitečné potraviny a odmítnout chuť na škodlivé. Jenom tak se podaří dosáhnout výsledků. Podle ní bílkovinové molekuly štípají tuk, ale aby se syntetizovaly, nelze hladovět.

Navíc vědci také zjistili, jaké potraviny vyvolávají záchvaty paniky. Odborníci došli k závěru, že řada pro člověka obvyklých potravin může vyprovokovat zhoršení příznaků úzkosti a dokonce vést ke vzniku záchvatů paniky. Například pití velkého množství čaje nebo kávy zvyšuje úroveň adrenalinu, noradrenalinu a kortizolu v krvi, což může způsobit nervozitu dokonce i u těch lidí, kteří nemají problémy s psychickým zdravím. Pokud má člověk dispozice ke vzniku stavů úzkosti, kofein může vést až k záchvatu paniky. Abychom zabránili takovým stavům, zařadíme do svého jídelníčku potraviny, které obsahují aminokyselinu tryptofan. Nízká hladina této látky snižuje produkci serotoninu, což způsobuje depresi, nespavost, úzkost a další psychické problémy. Tryptofan je obsažena v rybách, krabech, špenátu, ovsu, vejcích, dýňových semínkách a sezamu. Nervozitu pomáhají také snížit potraviny, které jsou bohaté na antioxidanty a zinek. Je to kefír, kysané zelí, zelenina (artyčoky, řepa, brokolice), ovoce, ořechy pekan a vlašské ořechy, nakládané okurky, fazole, kurkuma, zázvor, hovězí maso, játra, ústřice.