Trump vyhrožuje Číně novými cly v hodnotě 300 miliard dolarů

„Na našich jednáních s Čínou se děje spousta zajímavých věcí. Uvidíme, co se stane… Mohl bych zvýšit cla o dalších 300 miliard dolarů a udělám to v pravý čas,“ prohlásil Trump, aniž by určil, kterého zboží by se to mohlo dotknout.

„Ale myslím si, že Čína chce uzavřít dohodu a domnívám se, že i Mexiko chce uzavřít dohodu,“ dodal americký prezident.

Den předtím čínské úřady oznámily, že uložily pokutu ve výši 23,6 milionu dolarů společnému podniku Fordu s firmou Changan Automobile za „fixování cen“ v době, kdy obchodní napětí mezi asijskou zemí a USA nabývá na síle.

Obchodní neshody mezi USA a Čínou se objevily loni v červnu poté, co se prezident Donald Trump rozhodl uvalit 25procentní sazby na čínské zboží v hodnotě 50 miliard dolarů ve snaze stanovit obchodní deficit.

Od té doby si obě země vyměnily několik sérií odvetných kroků.

Minulý týden Washington zvýšil tarify na další čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů o 25 %. Peking reagoval tím, že oznámil zvýšení sazeb až o 25 procent na dovoz z USA ve výši 60 miliard dolarů od června.

Kromě celní války v květnu americký prezident Donald Trump vydal exekutivní příkaz zařazení čínské Huawei a 70 poboček na obchodní černý seznam, čímž omezil její činnost v zemi.

V reakci na to zakladatel čínského telekomunikačního giganta i Žen Čeng-fej oznámil, že Spojené státy americké svými činy podceňují sílu jeho společnosti.

Konflikt měl pokračování, následně po Trumpových krocích spolupráci s čínskou společností zastavila společnost Google a několik významných dodavatelů komponentů.

Na reakci Číny se nečekalo dlouho. Na začátku června čínská státní agentura Sin-chua informovala o tom, že čínské úřady zahájily vyšetřování ohledně americké zásilkové služby FedEx po stížnostech výrobce chytrých telefonů Huawei. Důvodem pro šetření byla žádost společnosti Huawei, která si stěžovala, že balíčky pro ni určené byly několikrát doručeny na nesprávnou adresu. Jeden z nich, poslaný z Japonska, přišel do Spojených států, druhý z Vietnamu do jedné z asijských zemí. Podle zástupců Huawei balíčky obsahovaly pouze dokumenty, nebyly v nich žádné technologie ani důležité informace.

K následkům americko-čínského obchodního konfliktu se vyjádřil i Mezinárodní měnový fond, který ve své zprávě po setkání finanční dvacítky v Japonsku 8. - 9. června uvedl, že kvůli této válce může do roku 2020 světové HDP přijít 0,3 %.