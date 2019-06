„Násilí, nahá těla a krev.“ Steam představil PC hru, ve které si můžete užít sex se Stalinem (FOTO)

Nejtajnější tajemství

Distribuční služba her Steam vydává simulátor pohlavního styku s „největším diktátorem všech dob“ Josifem Stalinem.

„Násilí, nahá těla a krev,“ slibuje ruský programátor Boobs Dev ve svém novém projektu Sex se Stalinem. Hlavní hrdina, do kterého se má převtělit hráč, je mladý cestovatel časem, který byl přenesen z dneška do pracovny vůdce. Autoři hry pro dospělé slibují, že ukážou generalissimovi, co je to opravdová mužská síla a láska!

„Bavte se se Stalinem, odhalte jeho nejtajnější tajemství! Podělte se o rady a pomozte vůdci ke světové nadvládě!“ praví se v popisu hry.

Vydání hry na PC se očekává 10. října 2019. Dnes jenom víme, že je to hra pro jednoho uživatele.

© Foto: Georgiy Kukhtenkov Hra Sex se Stalinem

Fantasy?

Projekt Boobs Dev je dílem autora her Georgije Kuchtěnkova, který dříve vydal několik menších nezávislých her, včetně Boobs Saga ve stylu erotické fantasy. Pět her Boobs Deva se prodává na Steam.

Sputnik se spojil s Georgijem Kuchtěnkovem, aby zjistil podrobnosti o hře.

Co vás inspirovalo, abyste se věnoval historické tématice místo fantasy?

Kuchtěnkov: Víte, považuji toto téma spíš za fantasy, je to hra, děj se odehrává ve smyšleném vesmíru. Existuje takový trik v science fiction, náhlé přemístění hrdiny do minulosti, anebo do alternativní reality. Nesmíte si to ale splést s efektem motýla. Na rozdíl od něj nemění volba hráče a jeho chování běh dějin. Jako v mém projektu - co se stalo ve Stalinově pracovně, zůstane ve Stalinově pracovně.

Proč jste zvolil za hlavního hrdinu právě sovětského vůdce? Vaše hra je adresována jeho ctitelům nebo těm, kdo ho nenávidí? Anebo prostě milovníkům „alternativních dějin“?

Těm, kdo slyšeli o Stalinovi, a prostě lidem, kteří projeví zájem. Doufám, že nikdo nebude zklamán.

Existuje ve hře možnost vyhnout se „těsnému styku“ s Josifem Vissarionovičem?

Samozřejmě ano, a ne jedna! Námět je skutečně nelineární, konec zákonitě vyplývá z rozhodnutí hráče.

Je vaše hra adaptována pro anglicky mluvící?

Do října má být hra ještě dopracována a doplněna, včetně překladu do angličtiny. Budeme se vůbec snažit získat co možná nejvíce gamerů, nejen mluvících anglicky.

Četli jsme o vašich složitých vztazích se službou Steam, která je velmi opatrná, pokud jde o adult content. Jaké potíže jste měl?

„Naprostá zvrhlost“

Bylo jich hodně, psal jsem o tom na svém blogu , také na informačních portálech. Často vznikají problémy s moderováním, optimalizací her a také s nekorektní technickou podporou. Hlavní problém spočíval v tom, že naše zpráva pro tisk připadla na období, kdy Steam revidoval politiku vůči hrám pro dospělé. Ale, jak vidíte, všechno dobře dopadlo.

V Rusku ale již zazněla výzva k zákazu této hry. Zveřejnil ji předseda Komunistické strany RF Maxim Surajkin. Hodlá se obrátit na prokuraturu. Podle jeho názoru jde o naprostou zvrhlost a porušení celé řady článků trestního zákoníku.

„Člověk může mít vlastní názor na Stalina, ale je to státník, který ztělesňuje velikou dobu v naší zemi. Je třeba se obrátit na prokuraturu, aby vykonala rozbor této hry, poněvadž je určena mladým,“ prohlásil politik.

Ale třeba pravnuk vůdce SSSR Stalina Jakov Džugašvili nevidí na hře Sex with Stalin nic strašného. Řekl to v rozhovoru pro portál Ridus.

V polovině dubna označil za „morální zrůdy“ lidi, kteří schvalují Stalinovu politiku. Byl to jeho komentář k výsledkům průzkumu veřejného mínění Levada centru, ve kterém 51 % obyvatel Ruska vyslovilo bývalému generálnímu tajemníkovi UV KSSS svůj obdiv.