Putin: Výstup USA z dohody o omezovaní protiraketových systémů je prvním krokem k likvidaci globální bezpečnosti

"Naši američtí partneři se rozhodli a vystoupili z dohody o omezování systémů protiraketové obrany. No, a co? Vážené dámy a pánové, chci se na vás obrátit, copak někdo z vás aktivně protestoval, chodil po ulicích s plakáty? Ne, je ticho. Jako by to tak bylo správně. A přitom to byl první krok k fundamentálnímu podkopání celého systému mezinárodních vztahů ve sféře globální bezpečnosti," řekl Putin na setkání s řediteli světových mezinárodních informačních agentur.

Ruský prezident připomněl, že je potřeba nezapomínat na stav, v jakém se svět nachází.

"Musíme mít na mysli to, v jakém žijeme světě, jaké hrozby a nebezpečí jsou nejvíce palčivé. Pokud nebudeme mít pod kontrolou onoho "ohnivého hada", pokud ho vypustíme, nedej bože, z láhve - tak to může vést ke globální katastrofě," prohlásil ruský prezident na setkání s řediteli světových informačních agentur.

"Pokud nikdo nechce prodlužovat dohodu New START (Strategic Arms Reduction Treaty), tak to nebudeme dělat. Stokrát jsme již řekli, že jsme připraveni. Nikdo s námi ale do dnešního dne nevedl žádná jednání. Neexistuje žádné formální vytváření jednacího procesu, dohoda ale skončí již v roce 2021. Všimněte si prosím, nebudou vůbec žádné instrumenty, které by omezovaly závody ve zbrojení, nebo třeba umísťování zbraní v kosmu," dodal Vladimir Putin.

