„Kdybych byl o dvacet let mladší!“ Veterán zaflirtoval s Melanií a získal od Trumpa schválení (VIDEO)

72letý Donald Trump, který do Spojeného království dorazil se svou 49letou manželkou Melanií, vystoupil na oslavě na počest 75. výročí dne D. Ceremoniál se konal v anglickém Portsmouthu v hrabství Hampshire. Na počest se sešli zástupci 16 zemí, včetně kanadského premiéra Justina Trudeaua, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové.

Na konci obřadu se prezident Spojených států a jeho manželka setkali s veterány. Jeden z nich, 93letý Thomas Cuthbert, byl okouzlen Melanií a řekl jejímu manželovi: „Je hezká, že ano? Kdyby nebylo vás, a kdybych byl o dvacet let mladší…“

Odpověď amerického prezidenta rozesmála ostatní. „Mohl byste to zvládnout, o tom není pochyb,“ řekl Trump a Cuthbertovi potřásl rukou.

V rozhovoru s novináři Cuthbert poznamenal, že Donald Trump a jeho manželka byli na něj velmi milí. „Překvapil mě. Není vůbec stejný jako v televizi, zdálo se, že je jedním z nás, “dodal veterán.

Zdálo se, že odvážný kompliment pana Cuthberta se první dámě USA líbil, ale hravá reakce jejího manžela jí na tváři nevykouzlil stejný úsměv.

Není to poprvé, kdy Donald Trump svým chováním přivedl svou ženu do rozpaků. Melania však drží důstojnost a média zachycují jen její zmatený pohled.

Letos v březnu portál iDNES.cz zveřejnil rozhovor s manželkou českého premiéra Andreje Babiše Monikou, která se podělila o své dojmy z návštěvy Washingtonu. Babišová tehdy promluvila o svízelné situaci, která se stala před Bílým domem, když se s první dámou chystaly tradičně fotografovat, nicméně Trump okamžitě vzal českého premiéra a vyrazil s ním dovnitř a ženy tam nechali stát.

„Donald Trump na to asi nejspíš zapomněl. I Melanie na něj křičela: „Honey, honey…“, aby se vrátil. Ale on ji asi neslyšel, byl už zabraný do hovoru s Andrejem a šel dál. Podívaly jsme se na sebe, pokrčily rameny s tím, že samotné se asi fotit nebudeme, a šly za nimi,” řekla premiérova choť.