USA hodlají diverzifikovat dovoz vzácných kovů kvůli obchodní válce s Čínou. Můžou si tím uškodit

Pentagon zahájil po celém světě jednání s několika společnostmi dobývajícími se vzácnými kovy, aby zaručil jejich dodávky do Spojených států na pozadí obchodní války s Čínou. Podle Reuters, která citovala úředníka amerického rezortu, jde například o jednání s malawskou společnosti Mkango Resources Ltd a burundskou Rainbow Rare Earth Ltd.