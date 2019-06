Další problém! Nejnovější americká letadlová loď je nekompatibilní se stíhacím letounem F-35

Kongres USA může vydat zákaz na používání nejnovější letadlové lodi USA CVN-79 John F. Kennedy, informace přináší The Drive a dodává, že problém spočívá v katapultu lodi, který není kompatibilní se stíhacími letouny páté generace F-35C.

Celý problém je spojen s tím, že stíhací letouny páté generace F-35C nejsou kompatibilní se současnou verzí elektromagnetického katapultu EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch Systém) a záchytným systémem AAG (Advanced Arresting Gear) této lodi, což logicky znamená, že letouny nemohou ani vzlétat, ani přistávat.

Navíc se protivníci projektu domnívají, že CVN-79 není schopný plnit základní funkce. V době testů z Johna F. Kennedy dokázaly vzlétnout pouze letouny F/A-18 Super Hornet a EA-19G Growler.

Letadlová loď CVN-79 John F . Kennedy patří do projektu Ford. První loď projektu – CVN-78 Gerald R. Ford – stála Washington rekordních 12,9 miliardy dolarů. Stavba letadlové lodi byla zahájena v roce 2009 a námořníci loď převzali v roce 2017.

Celkově Pentagon plánuje vybudování deseti až dvanácti lodí této třídy. Část z nich by se do výzbroje námořnictva měla dostat do roku 2027.

V návrhu amerického obranného rozpočtu na příští rok je bod o možném zastavení programu Ford, dokud nebude dokázána kompatibilita lodí se stíhacími letouny F-35C.

F-35 a hypersonické zbraně

Během každoročního shromáždění Námořní ligy USA (Navy League of the United States) americká společnost Lockheed Martin prezentovala vlastní koncepci hypersonických zbraní HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) pro moderní palubní variantu útočného stíhače F-35C, který bude používán Námořnictvem Spojených států.

HAWC údajně předpokládá používání scramjetu - náporového motoru, který umožňuje hypersonický let tím, že bere vzduch za hypersonické rychlosti a spaluje ho bez snížení rychlosti pod rychlost zvuku. Původně byly zbraně typu HAWC vyvíjeny pro útok na pozemní cíle.

Lockheed Martin prezentoval verzi F-35C, jak nese střely vně pod každým křídlem, což údajně má ovlivnit charakteristiky radarové neviditelnosti letounu.

Podle The Drive současné a budoucí námořní varianty střely HAWC mohou být také používány stíhačkami F/A-18E/F Super Hornet, hlídkovým letounem P-8A Poseidon a bombardéry B-1 nebo B-52. Uvádí se ale, že realizace projektu uvedených střel zatím nezačala.

Hypersonické zbraně nové generace, jako je HAWC, mají mít manévrovací vlastnosti ztěžující obranu proti nim.

Rusko x USA

Washington také dříve uznal svou neschopnost čelit ruským hypersonickým zbraním.

Odborník pro politiku v oblasti jaderných technologií James Acton uvedl, že Agentura pro protiraketovou obranu USA narazila na to, že současné americké stíhačky nestačí hypersonickým raketám svých nepřátel. Připustil také, že některé existující stíhací letouny se sice pohybují hypersonickou rychlostí, ale pro sestřelení pohyblivých cílů by potřebovaly větší možnost manévru.

I americký generál John Hyten přiznal, že Washington nemá co postavit proti ruským hypersonickým zbraním.