„Miluji ji jako Ježíš." Zpěvák Matuš sdílel šokující podrobnosti vztahu se šestnáctiletou přítelkyní

Bohuš Matuš se v rozhovoru pro portál Expres svěřil s tajemstvím svého vztahu s novou přítelkyní Lucií. Šestnáctiletá dívka je ve skutečnosti mladší o třicet let. Rozdíl ve věku u zpěváka s bývalou partnerkou Nikolou činil sedmnáct let.

Matuš, kterému je 45 let, uvedl, že kvůli pomluvám museli s Lucií jít k lékaři, aby písemně potvrdil, že dívka je ještě panna.

„Ona kvůli tomu, že je se mnou, má obrovské problémy. Například ve škole. Pro případ, že by ty pomluvy zašly moc daleko, nechali jsme si udělat lékařské potvrzení,“ prohlásil zpěvák.

Kromě toho Matuš potvrdil, že dívka není obyčejnou kamarádkou, ale právě přítelkyní.

„Mám ji u sebe často, to je pravda. Ona je zábavná a krásně se směje a mě to baví. Také krásně zpívá,“ poznamenal Matuš a dodal, že spolu hrají PlayStation. Mladé partnerce ještě koupil králíčky a myšičky.

Navíc na otázku, jestli by zpěvák nechtěl s dívkou spát, odpověděl: „Jsem do ní zamilovaný, ale miluji ji jako Ježíš. Jsem věřící. Já tohle mám trochu jinak.“

Svůj postoj Matuš vysvětlil, když za příklad uvedl vztah s bývalou partnerkou Nikolou, takto popřel existenci intimity s Lucií.

„S předchozí přítelkyní Nikolkou jsem byl osm let. Z toho pět let jsem s ní nic neměl. Taky proto jsme se rozešli. Vždy mi říkala, že kdybych s ní víc souložil, jsme spolu doteď. Já na to prostě moc nejsem, asi to mám po babičce. Ta říkávala, že to dělají psi a kočky,“ řekl.

Hvězda české muzikální scény ovšem poznamenává, že šestnáctiletá věrná a milující přítelkyně už mluví o dětech.

„Má mě ráda a umřela by pro mě. Říkám jí pořád, ať si najde někoho ve svém věku. S těmi si ona ale tolik nerozumí, ona je dost napřed. Chce po mně dítě. Já jí ale říkám, že teď je ona dítě,“ přiznal se Matuš.

Bohuš Matuš je především znám jako zpěvák muzikálů, nejvíce populárními z posledních jsou Fantom Opery a Ples úpírů. Kromě toho během sólové kariéry Matuš vydal šest alb, poslední bylo vydáno v roce 2011.