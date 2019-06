Právník označil za provokaci zatčení ruského novináře, který byl zadržen kvůli obchodu s drogami

Ivan Golunov byl včera zadržen v centru Moskvy. Policie uvedla, že při zadržení u novináře byly nalezeny nelegální látky. Golunov tvrdí, že balíčky mu byly nastrčeny.

Policie také prohledala novinářův byt, kde našla další balíčky a váhy.

„Podle expertního průzkumu je zajištěnou látkou droga - methylephedrin, celkem asi 4 gramy,“ uvedla policie.

Proti Golunovovi bylo v rámci článku „nelegální výroba, prodej nebo převod nelegálních látek, psychotropních látek nebo jejich analogů“ zahájeno trestní stíhání.

Dmitrij Džulaj, novinářův právník, sdělil Sputniku, že existují důvody k závěru, že drogy by mohly být nastrčeny do batohu: Balíčky se zakázanou látkou byly na věcech, ale nebyly s věcmi smíchány. Také podle advokáta nebyly snímány žádné otisky prstů nebo nehtů - což je fakt, který mluví ve prospěch jeho klienta.

„Ivan tvrdí, že důvodem incidentu je jeho profesionální novinářské zaměstnání. Považujeme to za provokaci. Drogy mu mohly být podstrčeny,“ podotkl Džulaj.

Moskevská veřejná ochránkyně práv Taťána Poťajeva Sputniku řekla, že tomuto případu věnuje svoji pozornost.

Mezitím, v pátek, novinářská komunita pořádala sérii protestů na podporu Golunova poblíž budovy Ministerstva vnitra Ruska.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová se k této situaci také vyjádřila a řekla, že podporuje myšlenku, že by novinářská komunita měla situaci kontrolovat.

„Já například podporuji myšlenku, kterou vyslovil korespondent Andrej Medveděv, že profesionální novinářská komunita by měla tuto situaci vzít pod kontrolou. Myslím, že to je obecně něco, co by se mělo vždy stát, a v tomto případě je to také velmi správný a včasný návrh, který by měl být proveden,“ řekla dnes Zacharovová.

Ivan Golunov, který se specializuje na investigativní žurnalistiku, dříve pracoval pro špičkové ruské zpravodajské společnosti jako Vědomosti, Forbes, RBK a televizní kanál Dožď.