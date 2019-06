Ruská topmodelka Irina Šejková utekla od amerického herce Bradley Coopera, co říkají insideři?

Šejková a Cooper se ani nestihli oficiálně vzít, ale žili spolu a modelka dokonce porodila herci dceru. Pár začal randit na jaře 2015.

Fámy o jejich rozchodu se objevily už počátkem května, kdy Irina přišla sama na každoroční Met Gala Ball.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 7 Май 2019 в 7:05 PDT

Dnes americká média oznámila konečný rozchod. Paparazzi chytili Irinu, když vycházela s věcmi z domu herce. Informace byly potvrzeny také nejmenovanými zdroji z prostředí páru.

Zdůrazňuje se, že zpěvačka Lady Gaga s tím nemá nic společného. Podle dřívějších zpráv, měla Gaga aférku s Cooprem během natáčení filmu Zrodila se hvězda. Jejich společné vystoupení na slavnostním ceremoniálu Oscar se zdálo být také pro někoho důkazem romantického vztahu mezi bývalými kolegy.

Zdroje naznačily, že modelka se jako první rozhodla pro rozchod.

„Vztahy mezi nimi byly čím dál tím chladnější. To trvalo několik měsíců. Irina se rozhodla, že by bylo lepší, kdyby se přestěhovala do svého bytu. Zdá se, že je to opravdu konec,“ cituje vlastní zdroj Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙄𝙧𝙞𝙣𝙖 𝙎𝙝𝙖𝙮𝙠'𝙨 𝙁𝘼𝙉𝙎 (@irina_sheik.fan) 7 Июн 2019 в 5:36 PDT

Irina Šejková a Bradley Cooper situaci zatím nekomentovali.

Navzdory touze diskutovat o soukromí se pár často dostával do záběrů paparazzi, když procházeli venku s malou dcerou. Rodina vypadala v takových chvílích neuvěřitelně šťastně.

„Bradley a Irina tráví většinu času s Leou. Někdy chodí po pláži. Vypadají skvěle,“ řekl zdroj deníku People.

Bradley Cooper sám v rozhovoru s Oprah Winfreyová přiznal, že rodina pro něj je zázrak, který obrátil všechno vzhůru nohama. Pak řekl, že obdivuje svou dceru a způsob, jakým mu připomíná jeho otce. Zdá se však, že ani taková dojemná láska k dceři nemohla zachránit vztah herce a supermodelky.