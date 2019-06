Sudetští Němci jsou proti V4? O čem se skutečně hovoří v Bavorsku

Budoucí sjezd v ČR

Podle Posselta by sudetští Němci mohli uspořádat budoucí sjezd v České republice, ale jsou si vědomi toho, že to je citlivá otázka pro českou společnost. Dodal, že se obává psychologické atmosféry, která možná ještě není příznivá. Posselt však upozornil na to, že v Česku již proběhla řada souvisejících kongresů a komunálních setkaní.

„Když nás ale někdo pozve, potěší nás to,“ dodal.

Za dobrý signál sbližování Čechů a sudetských Němců Posselt považuje účast oficiálního zástupce ČR – českého velvyslance v Německu Jana Podivínského. Ten má v neděli přijet na sjezd.

Myšlenku budoucího uspořádání sjezdu sudetských Němců v České republice podpořil i německý ministr vnitra Horst Seehofer a označil ji za velkou. Podle něj po sněmu v České republice historie sudetských Němců bude vyvážená. Ve svém sobotním projevu ministr také vysoce ocenil přítomnost Daniela Hermana, bývalého českého ministra kultury.

Herman se v roce 2016 stal prvním členem české vlády, kdo na sudetoněmeckém sjezdu vystoupil s projevem. O rok později se sjezdu zúčastnil tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek. Od roku 2017 se však členové vlády České republiky sjezdů neúčastní.

Proti blokové Evropě

Bernd Posselt také upozornil na fakt, že mimo historický a kulturní význam mají sudetoněmecké setkání i politickou náplň. Prvním souvisejícím cílem prohlásil boj proti opětovnému rozdělovaní Evropy na východní a západní. Podle Posselta je to rozdělení možné, ale je třeba mu zabránit.

Upozornil na ten fakt, že Sudetští Němci nepodporují dělení Evropy na blok Paříže a Berlína z jedné strany a názorově odlišné visegradské státy (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) na straně druhé.

„Chceme silnou střední Evropu, která pomůže budovat celou Evropu,“ sdělil Posselt.

Proti nacionalismu

Posselt uvedl, že považuje nacionalismus za neštěstí, které trápilo Evropu v minulém století. Jde podle něj šlo o 2. světovou válku, následné vysídlení Němců a rozdělení Evropy železnou oponou. Proto si myslí, že je třeba bojovat proti nacionalismu, populizmu a extremismu, jak pravicovému, tak i levicovému.

Dříve v rozhovoru pro ČTK Posselt uvedl názor, že „nacionalismus zničil starou Evropu v první světové válce… a po druhé světové válce východní země (pozn. Evropy) nebyly svobodné“. Podle něj právě po překonání nacionalismu se Evropanům podařilo vybudovat „novou Evropu“.