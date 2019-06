Handelsblatt: Kvůli Trumpově obchodní politice se Evropa ocitla mezi dvěma ohni

Svědky toho jsme právě dnes v Petrohradu, kde Vladimir Putin slavnostně vítá čínského lídra Si Ťin-pchinga.

List dále uvádí, že globální partnerství a strategická spolupráce Putina a Si je protiváhou zahraniční politice Trumpa. Zatímco Washington to zakázal, a také chce, aby ostatní státy nespolupracovaly s Huawei, hodlá největší ruský mobilní operátor MTS rozšířit svoji síť 5G spolu s čínským koncernem.

Čínské státní energetické koncerny investují miliardy do ruských projektů v oblasti zkapalněného plynu. To nejen zabezpečuje zemi plynem, ale umožňuje Číňanům narušit pomocí svých obrovských investic strategii Trumpa, který by chtěl prodávat celému světu americký plyn.

Na závěr noviny uvádí, že se napětí ve vztazích mezi USA na jedné straně a Ruskem s Čínou na druhé stále vyhrocuje. Mezi nimi stojí německá politika a německé společnosti. Evropská komise a federální vláda si přejí, aby německé podniky kupovaly víc zkapalněného plynu od USA ve snaze vyhnout se pokutovým clům na evropská auta. Mnozí němečtí dodavatelé energie jsou ale těsně spojeni s Gazpromem, jsou jeho velkými odběrateli, a někteří také investory plynovodu Nord Stream 2.

„Tyto společnosti se ocitly mezi dvěma ohni: pociťují následky Trumpovy sankční politiky a rusko-čínského přátelství,“ píše na závěr autor článku.

Dříve média informovala o tom, že 5. červa došlo k jedné z nejkonkrétnějších a zřejmě nejsenzačnějších událostí „na okraji“ návštěvy čínského předáka v Rusku.

NOVATEK a Gazprombank podepsaly za ruskou stranu právně závazné základní podmínky dohody s čínskou petrochemickou společností Sinopec o založení společného podniku.

Podle dohody se tento podnik bude zabývat prodejem ruského zkapalněného zemního plynu na obrovských vnitřních trzích Čínské lidové republiky. Přitom zvláště zdůrazňuje, že jde o prodej plynu bezprostředně odběratelům. NOVATEK hodlá v podstatě udělat to, co nedovolili svého času Gazpormu udělat v Evropské unii: dostat se až ke spotřebiteli. Evropské země pokládaly tehdy podobnou úroveň energetické integrace s ruskou „energetickou platformou“ za nepřípustnou a hlavně za nebezpečnou. Protože z jejich hlediska po podobné expanzi Gazpromu by byly evropské trhy příliš závislé na Rusku.