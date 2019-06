V USA byl na první let připraven tajný letoun (FOTO)

Americká společnost Otto Aviation připravila na zkoušky letadlo Celera 500L. Vývoj letounu trval asi deset let, a to přísně tajně. Větší část jeho charakteristik není známá, ale, jak píše portál The Drive, bylo toto letadlo několikrát spatřeno během rychlostních testů na letišti v Jižní Kalifornii.