USA rozmístily v Polsku novou zbraň

Rozmístění bylo odsouhlaseno s polským ministerstvem obrany a svědčí o věrnosti USA a posílení regionální bezpečnosti v Evropě, poznamenali v Pentagonu.

EC-130H Comapss Call je letecký systém pro vytvoření radioelektronických poruch vyvinutý na základě vojenského dopravního letounu C-130 Hercules. Nákladní prostor je plný přístrojů pro rádiovou rozvědku, zachycení informací a vytvoření poruch.

Z 13 členů posádky se 4 věnují pilotování, ostatní válce v éteru. Jsou to dva speciální důstojníci, zkušený šifrér, a 4 analytici zachycených zpráv.

Compass Call byl přijat do výzbroje v roce 1983, tyto letouny se zúčastnily vojenských operací v Afghánistánu, Kosovu, Libyi, a dalších zemích.

EC-130H, který přiletěl do Polska, má základnu v Davis- Monthanu v Arizoně, spolu s ním bylo dopraveno pozemní zařízení a technický personál. Letoun se zúčastní cvičení spolu s americkými stíhačkami F-16 rozmístěnými v Krzesinech.

Na začátku letošního roku média informovala o tom, že NATO investuje více než čtvrt miliardy dolarů do výstavby infrastruktury ke skladování amerických zbraní v Polsku. Sdělil to generální tajemník Jens Stoltenberg.

„NATO přijalo rozhodnutí o nových podstatných investicích do vojenské infrastruktury. Investujeme více než 260 milionů dolarů do projektu na podporu amerických vojsk ve středním Polsku. To umožní financovat skladování a technickou obsluhu dříve instalované vojenské techniky, což urychlí posilování v Evropě,“ prohlásil.

Podle jeho slov jsou tyto plány součástí společného úsilí, ve výši 2,3 miliardy dolarů, v oblasti financování projektů vojenské mobility ze strany NATO během posledních čtyř let.