„Bože můj, to je vůl!“ Mediální expert Štěpánek se vysmál Jiřímu Drahošovi kvůli Číně

„Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. Před 70 lety poprvé vyšlo jedno z nejvýznamnějších děl světové literatury. George Orwell v něm varoval před nebezpečím cenzury, vymývání mozků a absolutní kontroly obyvatel. Co by asi dnes řekl na fungování Velkého bratra v zemích jako je třeba Čína?“ napsal na svém Facebooku Jiří Drahoš.

Drahoš poukazuje na světovou literární klasiku, v níž autor popisoval formy totalitního zřízení státu. Ve své době se mělo jednat o karikaturu Sovětského svazu. Dílo mělo být varováním pro západní svět.

Jiný názor na současnou situaci ale v této souvislosti vyjádřil vážený mediální expert Petr Štěpánek. Ten říká, že spíš než Čínu bychom měli pozorně sledovat fungování Evropské unie.

„Bože můj, to je vůl! Kdyby se radši staral, co by Orwell řekl na fungování Evropské unie a naší země, a ne jak to vedou kdesi v Tramtárii s úplně jinou historií, tradicí a zvyklostmi,“ komentoval slova Drahoše Štěpánek, který se nedávno vrátil z cesty po Číně.

Senátor Jiří Drahoš má pravděpodobně na mysli sociální bodový systém, který je zaváděn v některých částech Čínské lidové republiky. Ten je například spojen i s velmi přísným sledováním chování čínských občanů ve veřejném prostoru za pomoci kamer.

Drahoš ukazuje na Čínu, přehlíží ale podobné sledovací programy amerických tajných služeb, například NSA. Na obrovský sledovací program vedený proti občanům a politikům ze strany USA a jejich tajných služeb před několika lety upozornil whistleblower Edward Snowden. Ten se od té doby před americkými úřady skrývá na území Ruské federace.

„Snowden si přál, aby se pozornost věnovala jeho poselství, nikoli poslíčkovi. Mýlil se, protože svět se více zajímal o to „zabij poslíčka, zabiješ zprávu". USA se do Snowdena pustily tvrdě, nazývaly ho zrádcem, profilovaly ho jako nic neznamenajícího špionka — to ale není pravda,“ řekl na konci roku 2016 o Edwardu Snowdenovi slavný americký režisér Oliver Stone.

Bývalý americký špion dostal za svůj čin v minulosti i cenu za přínos k ochraně svobody slova.

O amerických programech na sledování lidí hovořil Sputnik během Jaltského mezinárodního ekonomického fóra i s předním ruským IT expertem Igorem Ašmanovem. Ten prohlásil, že je přesvědčen, že USA mají intenzivní sledovací programy již od konce 80. let minulého století.

„Nevím, zdali se to smí v Česku říkat. Můj osobní názor je takový, že Američané to (sledování – red.) dělají již od konce 80. let pomocí systému Echelon a všechny evropské činitele mají dávno „zmáknuté“. Všechny. Jen se na ně podívejte, jak jsou všichni servilní. Oni jen plní příkazy. Kdo tahá do Evropy migranty proti vůli evropských národů? – Evropští činitelé,“ řekl tehdy Ašmanov na otázku o čínských programech sledování mobilních zařízení ve spojení s kauzou Huawei.