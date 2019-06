Dačić vysvětlil Sputniku, proč napsal na stodolarové bankovce „Kosovo je Srbsko“ (FOTO)

Ohlasy v balkánských médiích získalo toto hnutí poté, co se k výzvě připojil srbský ministr zahraničních věcí Ivica Dačić, který stručně vysvětlil oficiální stanovisko Bělehradu a řady dalších zemí na světě, které neuznaly samozvanou republiku, a na stodolarové bankovce se podepsal pod nápisem.

Bankovky Srbů na sociálních sítích

Dačićova bankovka

Посмотреть эту публикацию в Instagram #kosovojesrbija #ivicadacic 👏👏👏 Публикация от Milos Milutinović (@milosmilutinovic85) 5 Июн 2019 в 10:30 PDT

Na Dačićův čin kriticky zareagovalo americké velvyslanectví v Bělehradě: „Místo ničení bankovky, na níž je zobrazen veliký americký vědec a státní činitel Benjamin Franklin, by se ministr Dačić mohl zamyslet nad jeho výrokem ‚Bojujte se svými neřestmi a ne se svými sousedy‘.“

Srbský ministr zahraničních věcí vysvětlil Sputniku, proč napsal na stodolarové bankovce „Kosovo je Srbsko“ a proč nepovažuje námitky amerického velvyslanectví za racionální: „Srbsko vždy bude bojovat proti každému falešnému a zkaženému drogovému státu a vždy bude usilovat o mír se všemi svými sousedy. Srbsko však nikdy nebude vnímat část své vlastní země jako sousední zemi, stejně jako by to neudělala Amerika a neudělal by to ani Benjamin Franklin. Mé jednání ukazuje respekt k univerzálnímu principu všech uznaných států včetně USA a Srbska.“

V souvislosti s „vyjednávací bitvou“ o budoucí osud Kosova a Metochie si Dačić vzpomněl ještě na jeden citát Benjamina Franklina: „Ten, kdo má trpělivost, může dostat vše, co chce!“