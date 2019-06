„Moře krve.“ OSN varuje před novou migrační vlnou. Migranti se hromadně topí ve Středomoří

Podle informací Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se tisíce lidí připravuje opustit Libyi. Příčinou má být eskalace občanské vláky a povodně, které byly způsobeny silnými dešti. Mnoho lidí však cestu nezvládne a jejich zchátralé lodě se potopí. Kvůli nedostatku záchranných lodí se však mnozí z nich utopí.

„Pokud brzy nezasáhneme, budeme tu mít moře krve,“ cituje The Guardian mluvčí UNHCR Carlottu Samiovou.

Podle nevládních organizací za poslední dny Libyi opustilo téměř 700 lidí. Pět procent z nich zachytila libyjská pobřežní stráž, která je poslala zpět do detenčních center, dalších 40 % dorazilo na Maltu a 11 % do Itálie. Co se stalo s ostatními, není známo.

„Sledujeme prudký nárůst počtu odplutí. Migranti samozřejmě nemohou mluvit do toho, jak a kdy vyrazí. Tato rozhodnutí za ně dělají převaděči. Těm je jedno, zda lidé dorazí mrtví nebo živí,“ uvedla Samiová a dodala, že lodě, které v minulých dnech opustily pobřeží, byly přeplněny lidmi.

Počet migrantů loni klesl

Podle posledních oficiálních dat UNHCR se letos přes Středozemní moře do Evropské unie dostalo 21 795 migrantů. 539 lidí při nebezpečné cestě utonulo nebo se pohřešuje. Asi 61 % všech migrantů jsou muži a něco přes 20 % děti, zbytek jsou ženy.

V posledních čtyřech letech se ale počet migrantů snižuje. Pokud se v roce 2015 do Evropy dostalo něco málo přes milion migrantů (jak mořskou, tak pozemní cestou), loni to bylo již 141 tisíc. Přes dva tisíce lidí loni cestou zahynulo nebo se pohřešuje. O azyl loni požádalo přes 580 tisíc lidí. Nejvíce jich pochází ze Sýrie (14 %), Afghánistánu (7 %) a Iráku (6,8 %).

Počet záchranných operací ve Středozemním moři se snížil poté, co politici v Itálii přijali protiimigrační restriktivní opatření. Italský ministr vnitra Matteo Salvini nechal zavřít přístavy pro záchranné lodě nevládních organizací, které obvinil ze spolupráce s převaděči.

Podle informací deníku The Guardian zatímco v minulosti ve Středozemním moři neustále operovalo 10 záchranných lodí nevládních organizací, dnes zbyla pouze jedna, a to německé organizace SeaWatch. Její loď naposledy zachránila 65 uprchlíků, které 20. května vylodila na italském ostrově Lampedusa. Kvůli tomu sicilský prokurátor Salvatore Vella zahájil vyšetřování proti neznámému pachateli, zda nedošlo k napomáhání nelegální migraci. Loď úřady dočasně zabavily. Za několik dní má ale vyrazit k libyjskému pobřeží.

Situace v Libyi

Po svržení a zavraždění libyjského vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 se Libye propadla do chaosu. Nyní v zemi panuje dvojvládí. Na východě zasedá lidem zvolený parlament pod vedením Aguily Salecha a na západě, v hlavním městě Tripolisu, vládne vytvořená s podporou OSN a EU vláda národní jednoty v čele s Fajizem as-Sarradžem. Vláda východní části země jedná nezávisle na Tripolisu a spolupracuje s Libyjskou národní armádou.

V dubnu polní libyjský polní maršál Chalífa Haftar zahájil vojenskou operaci proti mezinárodně uznávané vládě národní jednoty. Jeho jednotky se snaží dobít hlavní město Libye Tripolis. Po počátečních úspěších se však jeho ofenziva zastavila. Zvláštní zmocněnec OSN pro Libyi Ghassan Salamé vyzval bojující strany k okamžitému humanitárnímu příměří. Od začátku Haftarovy operace počet vnitřně přesídlených osob dosáhl 70 tisíc lidí.