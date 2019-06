Trump hrozí Číně cly, pokud se s ním Si Ťin-pching nesetká

V telefonním rozhovoru pro americkou televizi CNBC Trump uvedl, že cla, která uvalil na Mexiko a Čínu, poskytly Spojeným státům obrovskou konkurenční výhodu. Podle něj Pekingu nezbude nic jiného, než uzavřít s USA dohodu.

„Dohoda s Čínou klapne. Víte proč? Kvůli clům… Právě teď Čínu zcela decimují společnosti, které ji opouštějí a stěhují se do dalších zemí včetně té naší, protože nechtějí platit cla,“ uvedl Trump.

Podle něj Čína dohodu uzavře, protože bude muset.

Trump rovněž kritizoval počínání amerického Federálního rezervního systému (FED). Podle něj úrokové sazby zvýšil příliš rychle a nahrál tak Číně v obchodních vyjednáváních.

„Znehodnocují svou měnu už celé roky. Dalo jim to neuvěřitelnou konkurenční výhodu. A my tu výhodu nemáme, protože máme FED, který nesníží úrokové sazby,“ uvedl Trump. „Nezapomínejte, hlavou FED v Číně je prezident Si… může dělat, cokoli zachce,“ dodal.

Dále se Trump obořil na Americkou obchodní komoru, která kritizovala jeho hrozbu uvalit na Mexiko cla, pokud nezastaví nelegální migraci do Spojených států.

„Musí začít hájit zájmy Spojených států, nikoliv pouze společností, které jsou členy Americké obchodní komory,“ uvedl Trump.

Dříve americký prezident oznámil, že Spojené státy neuvalí v pondělí na Mexiko cla, protože se oběma zemím podařilo dosáhnout dohody o omezení příchodu středoamerických migrantů do USA přes mexickou hranici.

Obchodní dohoda vázne

Minulý měsíc Trump kritizoval Peking za to, že v květnu odmítl podepsat americký návrh obchodní dohody.

„Myslím, že by si přáli, aby přijali návrh dohody, který měli na stole předtím, než se jej pokusili změnit. Chtěli by uzavřít dohodu, my na to nejsme připraveni,“ poznamenal na konci minulého měsíce Trump.

Ten kvůli průtahům v jednání s Čínou rozhodl zvýšit cla na import čínského zboží z 10 % na 25 %. V reakci na to Peking zvýšil cla na americké zboží v roční hodnotě dovozu 60 miliard dolarů. Cla se zvyšují pro různé kategorie zboží o 25 %, 20 % a 10 %.

Kromě toho v reakci na zanesení čínského technologického gigantu Huawei na americkou černou listinu, která omezuje americké společnosti v dodávkách do Číny svých komponentů, Peking přišel se svým vlastním seznamem „nespolehlivých entit“. S Huawei již přerušil spolupráci Google nebo Facebook.

Summit G20 v japonském Ósace se bude konat ve dnech 28. až 29. června.