Krize v Hongkongu: Nevměšujte se do našich záležitostí, vzkazuje Peking do Washingtonu

Čína v úterý reagovala na prohlášení amerického ministerstva zahraničí, které vyjádřilo znepokojení nad návrhem zákona, jenž umožní vydávat podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Proti zákonu v neděli ve městě demonstrovalo až milion lidí.

Až milion lidí v neděli vyšlo do ulic Hongkongu, aby vyjádřili nesouhlas k návrhu extradičního zákona. Úřady však tvrdí, že se demonstrací účastnilo maximálně 300 tisíc lidí.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Morgan Ortagusová v pondělí prohlásila, že pokračující eroze rámce jedné země, jednoho systému ohrožuje dlouhotrvající zvláštní status Hongkongu v mezinárodních vztazích.

„Spojené státy sdílí obavy mnoha obyvatel Hongkongu, že nedostatek procesní ochrany v navržené legislativě může podkopat autonomii Hongkongu a mít negativní dopad na ochranu lidských práv, základních svobod a demokratických hodnot, které toto území po dlouhou má,“ uvedla.

Ortagusová dále varovala, že nová legislativa může poškodit obchodní klima Hongkongu a vystavit americké občany v Hongkongu nevypočitatelné čínské spravedlnosti.

V úterý na tato slova reagoval Peking. Podle ministerstva zahraničí země šlo o nezodpovědné a chybné komentáře.

„Požadujeme, aby USA byly obezřetné a přestaly v jakékoliv formě zasahovat do vnitřních záležitostí Hongkongu a vnitřních záležitostí Číny,“ prohlásil mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang.

Nezávislost hongkongské justice v ohrožení

Šuang dodal, že Peking plně podporuje vládu Hongkongu v její snaze zákon přijmout. Ten umožňuje vydávání podezřelých do jakékoliv jurisdikce, a to i v případě, že není podepsána extradiční smlouva. To se týká i pevninské Číny.

Správkyně Hongkongu Carrie Lam v úterý prohlásila, že protestům ustupovat nehodlá a návrh zákona půjde ve středu do druhého čtení. Podle ní se jedná o významnou legislativu, která má zabránit, aby se z Hongkongu, který v roce 1997 Britové předali Číně, stalo útočiště pro kriminálníky.

Odpůrci návrhu se obávají, že by lidé vydaní do Číny mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům.

Hongkong je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky, která má vlastní vládní a ekonomický systém oddělený od Číny. Spojené státy v roce 1992 přijaly tzv. hongkongský politický akt, který v oblasti obchodu a ekonomické kontroly předepisuje Spojeným státům zvláštní zacházení s Hongkongem, které má být oddělené od Číny. V případě, že dojde k omezení autonomie Hongkongu, mohou USA svůj přístup změnit.

Letošní zpráva amerického ministerstva zahraničí uvádí, že přestože se autonomie území snížila, nadále lze zachovat zvláštní zacházení k této oblasti.