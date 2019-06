V Německu předsedkyně CDU vyzvala ke snaze o spolupráci s Ruskem

„Dokonce i v době studené války jsme vždy udržovali kontakty s tehdejším SSSR. Považuji to za správné. Podle mého názoru to vůbec není odsouzeníhodné, jestliže se premiér z jakéhokoliv politického tábora účastní konferencí v Rusku a setkává se s ruským prezidentem. Rusko je pro nás příliš velký soused, než abychom ho mohli prostě ignorovat. Proto se musíme neustále snažit, aby cílem naší politiky byla spolupráce a udržování vztahů, které by se v ideálním případě mohly opírat o odmítnutí ze strany Ruska pokusů destabilizovat své nejbližší sousedy a také EU celkově různými způsoby s cílem kompenzovat svou vnitřní politickou slabost. Je to také v našem zájmu,“ řekla.

Konference je vysílána na webu novin Die Welt.

Dne 7. června se ruský prezident Vladimir Putin setkal na Petrohradském ekonomickém fóru s premiérem německé spolkové země Sasko Michaelem Kretschmerem, řekli novinářům v tiskové službě Kremlu. Před účastí v PMEF Kretschmer (CDU) vyzval ke zrušení sankcí proti Rusku a normalizaci vztahů s Moskvou, o čemž hovořil v interview pro agenturu DPA. Řekl také, že Rusko je strategický partner Německa v otázkách ekonomiky a předávání technologií.