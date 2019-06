Potenciál tlaku USA na Írán byl vyčerpán, prohlásil Rúhání

„Potenciál tlaku byl vyčerpán. Spojené státy zvýšily svůj nátlak na íránský lid na maximum, ale od tohoto okamžiku bude tato hrozba a tento nátlak jen ztrácet na síle. Íránský lid je tak ve srovnání s tím, co bylo před šesti měsíci nebo před rokem, mnohem klidnější,“ řekl Rúhání, jehož slova, která zazněla na zasedání vlády, byla zveřejněna na jeho oficiálním webu.

Podle jeho slov tak tlak ze strany USA na Írán nemá obdoby. Dokonce uvedl, že ani dřívější sankce ze strany Rady bezpečnosti OSN se nedají porovnat s tím, co nyní dělá Washington. Rúhání však podotkl, že nehledě na to, je nyní v zemí dobrá situace. To dle něj ale neznamená, že tam nejsou žádné problémy.

V posledním měsíci se situace ve vztazích mezi USA a Íránem značně vyostřila. Americké úřady zavedly tvrdé sankce proti klíčovým odvětvím íránského hospodářství, a i nadále zesilují sankční nátlak. Podle všeho je cílem Washingtonu „změna chování“ Islámské republiky. USA také označily Íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci. V reakci na to Írán uznal Centrální velení ozbrojených sil USA (CENTCOM) teroristickou organizací a samotné Spojené státy pak označil za „stát podporující terorismus“.

Následně poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton oznámil, že USA posílají k íránským břehům letadlovou loď Abraham Lincoln a bombardéry. Podle jeho slov tím Washington dává „íránskému režimu jasný a nepochybný signál o tom, že jakýkoli útok na zájmy Spojených států nebo jejich spojenců bude nelítostně odražen“.

Prezident USA Donald Trump přitom prohlásil, že doufá, že se povede zabránit válce s Íránem. Stejně tak i íránský duchovní vůdce Alí Hameneí prohlásil, že Írán nehodlá válčit s USA. Podle jeho slav však bude i nadále klást Washingtonu odpor.