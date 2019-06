Britský ministr vnitra podepsal dokument o extradici Assangeho

Britský ministr vnitra Sajid Javid ve čtvrtek potvrdil, že podepsal žádost o extradici zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assangeho do Spojených států.

Assange, jehož portál zveřejnil velké množství amerických tajných dokumentů, si zatím odpykává padesátitýdenní trest v londýnském vězení za porušení podmínek kauce v roce 2012. Tehdy Assange uprchl na ekvádorské velvyslanectví, kde požádal o azyl, aby se vyhnul extradici do Švédska. Ve Švédsku totiž čelí obvinění ze sexuálního útoku. Assange a jeho zastánci tvrdí, že jde o vykonstruovaný proces.

„Máme americkou žádost o extradici, kterou bude zítra projednávat soud, ale včera jsem podepsal extradiční příkaz a úředně ho osvědčil. Ten bude zítra u soudu,“ uvedl ve čtvrtek Javid.

Ministr zdůraznil, že o osudu Assangeho rozhodne soud, ale přitom i on sám nese část odpovědnosti za výkon spravedlnosti.

„Je tu velmi důležitá část, za kterou odpovídá ministr vnitra, a já chci, aby byla spravedlnost v každém případě vykonána. Máme tu legitimní žádost o extradici, kterou jsem podepsal. Rozhodnutí je teď na soudu,“ sdělil Javid.

Ve Spojených státech Assangeho stíhají za to, že v roce 2010 zveřejnil tajné vládní dokumenty. Pokud bude uznán vinným, bude mu hrozit až 175 let vězení.

Britská policie zatkla Assangeho ráno 11. dubna poté, co mu ekvádorská vláda zrušila azyl. Ve Spojených státech ho nejprve obviňovali z nelegálního proniknutí do vládních počítačů, za což mu hrozilo maximálně pět let vězení. Později velká porota rozšířila obvinění o dalších 17 trestných činů špionáže. Za účelem získání utajovaných informací, jejichž zveřejnění údajně ohrozilo americkou bezpečnost, se podle amerických vyšetřovatelů spikl s bývalým analytikem vojenské rozvědky Bradleym Manningem (po změně pohlaví přijal jméno Chelsea).

Dříve se také objevily informace o tom, že zdravotní stav sedmačtyřicetiletého Australana se po sedmiročním pobytu v uzavřené budově ambasády značně zhoršil. V pátek 7. června se na internetu objevilo první video Assangeho z britské věznice.

Anonymní spoluvězeň Assangeho, který natočil informátora, sdělil portálu Gateway Pundit, jenž snímky zveřejnil, že věznice Belmarsh z něho vycucla život a poznamenal, že vazba nepřispěla ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu Assangeho. Gateway Pundit zdůrazňuje, že pokud srovnáme záběry z ekvádorského velvyslanectví, je vidět, že Assange značně zhubl.

Spoluvězeň spoluzakladatele WikiLeaks, který prý natočil Assangeho, také poznamenal, že další spoluvězni se k informátorovi chovají dobře a vychvalují ho za to, že odhalil největší skandály na světě. Ti rovněž pokládají rozsudek, který byl v jeho případu vynesen, za nespravedlivý.

Dříve portál WikiLeaks na svém Twitteru informoval, že Assangeho přemístili na lékařské oddělení ve věznici a že se zdravotní stav informátora rychle zhoršuje. Nezávislý expert OSN Nils Melzer, který dotyčného navštívil, také prohlásil, že má spoluzakladatel WikiLeaks všechny symptomy dlouhodobého utrpení kvůli psychickému mučení, včetně stresu, chronické nervozity a hlubokého psychického traumatu.