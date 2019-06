USA obvinily Írán z útoku na tankery v Ománském zálivu

Podle amerického ministra je tento názor založen na údajích rozvědky, použitých zbraní, úrovni znalostí nutných na provedení takové operace, nedávné stejné útoky na lodě a ta skutečnost, že žádná ze skupin v regionu nemá takovou úroveň výcviku, která by stačila k provedení takové operace.

Zároveň americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington a Teherán zatím nejsou připraveny k jednání.

„Jsem velmi vděčný premiérovi (pozn. Japonska Šinzó) Abemu, že pojede do Íránu a setká se s Ájatolláhem Sajjidem Alí Chameneíem, ale osobně si myslím, že je příliš brzy na uzavření dohody. Nejsou na to připraveni, my také ne!“ napsal Trump na svém Twitteru.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf zase označil útok na tankery za velmi podezřelou událost. Také upozornil na to, že k incidentu došlo na pozadí jednání.

V oblasti Ománského zálivu navíc operuje americký průzkumný letoun P-8, o čemž informovalo tiskové oddělení Centrálního velitelství USA.

Útok na tankery v Ománském zálivu

Íránská a arabská média ve čtvrtek informovala, že v Ománském zálivu došlo k útoku na dva ropné tankery – Fronta Altair a Kokuka Courageous. Všichni členové posádek obou tankerů byli evakuováni na území Íránu.

„21 námořníků z tankeru Kokuka Courageous, kteří opustili loď, jsou nyní na palubě torpédoborce Námořnictva Spojených států amerických USS Bainbridge. Průzkumný letoun Spojených států P-8 také poskytuje podporu,“ uvádí zpráva amerického námořnictva.

Podle informací velitelství byly nouzové signály tankerů vyslány v 6:12 a 7:00 místního času. Lodě se v tuto dobu nacházely v mezinárodních vodách, upřesňuje CENTCOM.

Podle některých údajů se mluví o torpédovém útoku, v jehož důsledku na palubách došlo k výbuchu a následným požárům. Nicméně tyto informace nejsou oficiálně potvrzeny.