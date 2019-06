USA odeslaly do Ománského zálivu raketový torpédoborec Mason. Jedná se o reakci na útok na tankery, informovalo americké centrální velení CENTCOM.

Íránská a arabská média informovala o útocích na ropné tankery Front Altair a Kokuka Courageous. Podle neoficiálních informací došlo na lodích k požáru kvůli torpédovému útoku. Členy posádky lodě Front Altair evakuovali do Íránu. Washington obvinil z útoku Teherán.

V prohlášení amerického velení stojí, že 21 námořníků z tankeru Kokuka Courageous se stále nacházejí na palubě jiného amerického torpédoborce Bainbridge.

„Nebudeme trpět žádné vměšování do činnosti americké lodi Bainbridge,“ zdůraznili v CENTCOMu.

Velení také dodalo, že válka s Íránem není ve strategických zájmech USA , ani světového společenství, ovšem Američané a jejich spojenci jsou připraveni ochránit svobodu plavby a obchodu v regionu.

Loď Mason je torpédoborec třídy Arleigh Burke s řízenými střelami, včetně raket Tomahawk.

K útokům na tankery se dříve vyjádřil americký ministr obrany Mike Pompeo. Američané obviňují z útoků Írán na základě informací získaných průzkumným letounem P-8, který v oblasti používají.

„Jsem velmi vděčný premiérovi (pozn. Japonska Šinzó) Abemu, že pojede do Íránu a setká se s Ájatolláhem Sajjidem Alí Chameneím, ale osobně si myslím, že je příliš brzy na uzavření dohody. Nejsou na to připraveni, my také ne!“ napsal k situaci americký prezident Donald Trump na svém Twitteru.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf zase označil útok na tankery za velmi podezřelou událost. Také upozornil na to, že k incidentu došlo na pozadí jednání.

Nouzové signály tankerů vyslány v 6:12 a 7:00 místního času. Lodě se v tuto dobu nacházely v mezinárodních vodách, upřesňuje CENTCOM.