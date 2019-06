Turecko přijme odvetné kroky, pokud USA uvalí sankce kvůli S-400

„Jedna země nemůže říkat jiné, jak jednat. USA by měly s tímto chováním skončit. Všichni jsou tím znepokojeni. Jak daleko to může zajít? Pokud USA podniknou kroky proti nám, pak budeme muset udělat totéž. Přirozeně, nikdo se na to mlčky nebude dívat,“ uvedl Čavušoglu v rozhovoru pro NTV.

Dříve v Ankaře zdůraznili, že neodstoupí od nákupu S-400 a první dodávka by měla dorazit v červenci. Spojené státy prohlašují, že S-400 nejsou neslučitelné se standardy NATO, hrozí sankcemi za jejich případnou akvizici a opakovaně oznamovaly, že mohou prodloužit nebo zrušit proces prodeje nejnovějšího letadla F-35 Turecku.

Jak již dříve uvedl časopis Foreign Policy s odkazem na dopis ze dne 6. června, Patrick Shanahan, který je v zastoupení šéfa Pentagonu, sdělil tureckému ministrovi obrany Hulusi Akarovi, že turečtí piloti, kteří cvičí lety na F-35, by je měli opustit před 31. červencem, a že USA nepřijmou nové piloty pro výcvik.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Morgan Ortagus v květnu uvedl ve svém prohlášení, že získání ruských S-400 bude mít „skutečné a velmi negativní důsledky“.

Washington při mnoha příležitostech tvrdil, že ruské systémy protivzdušné obrany představují hrozbu pro stíhačky F-35.

Ankara ze své strany prohlašovala, že S-400 nejsou nijak spojeny s bezpečností NATO, USA nebo F-35 a rozhodnutí o jejich získání se nezaměřuje na třetí zemi.

Vzhledem k tomu, že Turecko soustavně odmítá dohodu ukončit, Washington vyhrožoval, že odepře prodej stíhaček Ankaře, nebo ji bude prosazovat sankcemi v rámci zákona o boji proti americkým protivníkům (CAATSA).

Rusko a Turecko podepsaly úvěrovou smlouvu ve výši 2,5 miliardy dolarů na dodávku celkem čtyř baterií systémů S-400 v prosinci 2017.

Jak bylo uvedeno výše, první dodávka byla stanovena na červenec 2019 a podle tureckých úředníků bude pokračovat podle plánu.