Návrh zákona pod názvem ESCAPE stanoví zvýšení dodávek amerického zemního plynu do Evropy a nové sankce proti plynovodu Nord Stream 2.

„Prezident [USA Donald] Trump měl pravdu, když nedávno řekl, že Německo se stane rukojmím Ruska, jestliže podpoří ruský plynovod,“ řekl Barrasso.

Dodal, že ve Spojených státech, zejména ve Wyomingu, se nacházejí značné zásoby zemního plynu.

„Využijeme těchto zdrojů, abychom pomohli našim spojencům oslabit ekonomickou a politickou moc [ruského prezidenta Vladimíra] Putina v regionu,“ řekl senátor.

Jak bylo uvedeno ve zprávě, někteří evropští spojenci USA jsou stále více závislí na ruském plynu, který je využíván jako geopolitická zbraň k „podkopání míru a bezpečnosti v Evropě“.

12. června americký prezident Donald Trump řekl, že prodej zkapalněného zemního plynu z USA do Evropské unie bude nejlepším způsobem, jak bojovat proti rostoucímu vlivu Ruska v energetickém sektoru. Podle jeho slov bojem proti projektu americká strana chrání Německo před Ruskem.

Nord Stream 2 by měl vést pod Baltským mořem a spojovat Rusko a Německo. Projekt by měl být dokončen do konce roku 2019, ale vzhledem ke stanovisku Dánska, které považuje plynovod za ohrožení své státnosti, je možná úprava termínu.