Trump prohlásil, že Čína nakonec uzavře obchodní dohodu s USA

„Uvidíme. Nakonec uzavřou smlouvu,“ prohlásil Trump v interview pro Fox News. Podle jeho slov není důležité, přijede-li prezident ČLR Si Ťin-pching na summit G20.

Trump také prohlásil, že Čína manipuluje se svou měnou, aby získala obchodní výhodu.

Předtím v telefonním rozhovoru pro americkou televizi CNBC Trump uvedl, že cla, která uvalil na Mexiko a Čínu, poskytly Spojeným státům obrovskou konkurenční výhodu. Podle něj Pekingu nezbude nic jiného, než uzavřít s USA dohodu.

„Dohoda s Čínou klapne. Víte proč? Kvůli clům… Právě teď Čínu zcela decimují společnosti, které ji opouštějí a stěhují se do dalších zemí včetně té naší, protože nechtějí platit cla,“ uvedl Trump.

V úterý americký ministr obchodu Wilbur Ross prohlásil, že nemá smysl očekávat uzavření konečné obchodní dohody mezi Čínou a USA v rámci G20, osud dohod se bude řešit na základě jednání delegací obou zemí.

Summit G20 v japonském Ósace se bude konat ve dnech 28. až 29. června.

Obchodní dohoda vázne

Minulý měsíc Trump kritizoval Peking za to, že v květnu odmítl podepsat americký návrh obchodní dohody.

„Myslím, že by si přáli, aby přijali návrh dohody, který měli na stole předtím, než se jej pokusili změnit. Chtěli by uzavřít dohodu, my na to nejsme připraveni,“ poznamenal na konci minulého měsíce Trump.

Ten kvůli průtahům v jednání s Čínou rozhodl zvýšit cla na import čínského zboží z 10 % na 25 %. V reakci na to Peking zvýšil cla na americké zboží v roční hodnotě dovozu 60 miliard dolarů. Cla se zvyšují pro různé kategorie zboží o 25 %, 20 % a 10 %.

Kromě toho v reakci na zanesení čínského technologického gigantu Huawei na americkou černou listinu, která omezuje americké společnosti v dodávkách do Číny svých komponentů, Peking přišel se svým vlastním seznamem „nespolehlivých entit“. S Huawei již přerušil spolupráci Google nebo Facebook.