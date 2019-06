Byl předpovězen vznik obrovské zóny smrti

Příčinou vzniku mrtvé zóny je odtok vody obsahující vysokou koncentraci hnojiv ze zemědělské půdy. Přebytek živin spadajících do potoků a řek se přenáší do zálivu, kde způsobuje prudký růst řas. Ty poté odumírají, klesnou na dno a začnou se rozkládat a přitom absorbují kyslík z mořské vody. Následkem toho se ryby udusí nebo opustí záliv a nechají rybáře bez úlovku a prostředků k obživě.

Rozloha bezkyslíkové skvrny může dosáhnout rozměrů státu New Jersey , to znamená 20-22,5 tisíc kilometrů čtverečních. To je mnohem více než průměrná hodnota za pět let, která činí 15,5 tisíce km2.

Mrtvé zóny neboli zóny kyslíkového minima se objevují v hloubce 200-800 metrů a obvykle vznikají následkem oteplení vody a zvýšení koncentrace organických látek. Počítačové modely přitom předpovídají pokračující pokles množství kyslíku ve světovém oceánu během současného století a zvyšování počtu rostoucích mrtvých zón.