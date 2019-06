Jaderný bombardér B-52 vyzkoušel novou hypersonickou raketu

Kolem definice toho, co je třeba považovat za hypersonickou zbraň, existuje řada rozporů. Celkově je však směr rozvoje dáno zadán. Každá perspektivní hypersonická zbraň musí nejen dlouhou dobu udržovat rychlost přibližně 5 Ma, ale mít i možnost velmi přesně mířit na cíl – až do chvíle jeho zasažení.

Tím se liší například od bojového vybavení balistických raket, které také dosahují nadzvukové rychlosti.

V praxi se hypersonická zbraň liší od obvyklejších zbraňových systémů (například obyčejných raket s plochou dráhou letu) výjimečnou složitostí zadržení. Ve většině případů současné prostředky PVO prostě nejsou schopné účinně čelit hrozbám tohoto druhu.

Vývoj nových hypersonických zbraňových systémů probíhá ve zvýšeném tempu. Je známo, že nyní americké letectvo poprvé testovalo ve vzduchu Air-Launched Rapid Response Weapon. Zkoušky byly úspěšné. „Americké vojenské letecké síly úspěšně provedly 12. června první letové zkoušky AGM-183A – svých hypersonických bojových bloků se systémem vzdušného odpálení ARRW na bombardérech B-52 Stratofortress na letecké základně Edwars (stát Kalifornie),“ uvádí se ve zprávě tiskové služby amerického vojenského letectva.

Jak bylo uvedeno, v rámci zkoušek se jednalo o prototyp ARRW, na němž nebyla bojová hlavice. Je důležité zdůraznit, že letectvo neprovádělo přímo samotné raketové starty, což však neznamená, že by první letové zkoušky byly méně významné. „Shromáždili jsme údaje o vlivu otřesů a vibrací na samotnou zbraň a vnější umístění zbraní na letadle,“ uvedly ve svém prohlášení vojenské vzdušné síly.