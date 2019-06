Čína, Rusko a Indie mohou dát Západu silný signál z Osaky

Indický premiér v besedě s Vladimirem Putinem vyjádřil jistotu v nutnosti podobných kontaktů na nejvyšší úrovni také na jiných mezinárodních fórech.

Náměstek ředitele Národního ústavu pro rozvoj moderní ideologie Igor Šatrov je toho názoru, že v Osace se může konat další summit RIC (Rusko, Indie a Čína). Je důležité, že se schůzka bude konat ne kdesi jinde, ale před očima prezidenta USA Donalda Trumpa, podotkl v interview pro Sputnik ruský odborník: „V jistém slova smyslu je to ostentativní krok. To je gesto ukazující blízkost pozic tří velkých zemí – Ruska, Číny a Indie. K demonstraci blízkosti pozice dojde na pozadí de facto rozpadávajícího se systému mezinárodní součinnosti, a to nejen politické, ale i ekonomické. Obchodní války, které iniciovaly USA, vážně podkopaly systém mezinárodních ekonomických vztahů. Schůzku RIC můžeme chápat jako poselství ostatním účastníkům G20. V každém případě, když se taková schůzka uskuteční, stane se významnou politickou událostí.“

Pozorovatelé budou jistě sledovat, kdy se bude konat summit RIC v Osace – před možnými schůzkami Si Ťin-pchinga s Trumpem a Putina s Trumpem, nebo po nich, podotkl Igor Šatrov. V každém případě odborník očekává, že účastníci summitu RIC projednají politiku nátlaku ze strany USA. Možná, že bude následovat i vypracování společné reakce na počínání USA. Všichni tři partneři potřebují vzájemnou podporu, budou jí projednávat na summitu. Na schůzce ve formátu RIC se může jednat rovněž o přeorientování obchodních proudů pro řešení hospodářských problémů, které vznikají v souvislosti s protekcionismem USA, podotkl Igor Šatrov.

Odborník Akademie společenských věd ČLR Wu Enyuan považuje uspořádání summitu RIC na okraji G20 za včasné a aktuální: „Summit Čína-Rusko-Indie je významnou událostí, kterou můžeme jen uvítat. Čína, Rusko a Indie jsou velkými regionálními a světovými velmocemi. Tyto tři velmoci se mohou sejít a posoudit takové otázky, jako je BRICS a ŠOS, napomáhání regionální bezpečnosti a zachování míru ve světě. Kvůli svému souhrnnému ekonomickému potenciálu, celkovému počtu obyvatel a zeměpisné poloze hrají Čína, Indie a Rusku stabilizující roli ve světové politice. Jsou členy velmi významných mezinárodních organizací, a proto mají dialog a výměna mezi těmito třemi zeměmi velký význam. Jsou také určité problémy ve vztazích mezi Čínou, Indií a Ruskem, které se dají vyřešit pomocí dialogu, mj. i na summitu. Summity Číny, Indie a Ruska upoutávají pozornost celého světa, protože hlavy tří států projednávají nejen záležitosti jižní Asie, nejen situaci v Asii, ale i v celém světě. To je velká světová událost.“

Za jeden z kroků na přípravu summitu RIC v Osace můžeme pokládat v mnohém příznačnou schůzku předsedy ČLR Si Ťin-pchinga a ministerského předsedy Indie Naréndry Módího na okraj summitu ŠOS v Biškeku. Konala se hned po návštěvě Si Ťin-pchinga v Rusku, v jejímž průběhu obě strany prohlásily, že rusko-čínské vztahy vstupují do nové epochy. V Biškeku se setkal Naréndra Módí s lídrem ČLR brzy po svém znovuzvolení do úřadu ministerského předsedy.

Čína a Indie mají společně hájit volný obchod a multilateralismus, hájit zákonná práva rozvojových zemí na rozvoj, podotkl na schůzce s Módím předseda ČLR Si Ťin-pching. Naréndra Módí ze své strany naznačil maximálně pružnou zahraničněpolitickou linii Indie. Promluvil o ochotě rozvíjet spolu s Čínou kontakty na vysoké úrovni, upevňovat strategickou součinnost, rozšiřovat mezistátní spolupráci v nových sférách, a také urovnat patřičným způsobem rozpory mezi oběma zeměmi.