Kypr vs. Turecko. Na čí stranu se postaví Evropská unie a jaká opatření podnikne

Jak oznámila Aténská zpravodajská agentura AMNA, na summitu, jehož se zúčastnili nejvyšší představitelé Řecka, Kypru, Malty, Francie, Itálie, Portugalska a Španělska, informoval kyperský prezident Nicos Anastasiades své kolegy o nezákonné činnosti Turecka ve výlučné ekonomické zóně Kypru, kde se situace vyostřila v souvislosti s „bezprecedentními porušeními a chováním, které odporuje všem zásadám EU a mezinárodnímu právu“.

„Považuji za mimořádně důležité jasné poselství, které dnes posíláme, o tom, že EU projedná a podnikne opatření, nezastaví-li Turecko svou nezákonnou aktivitu ve výlučné ekonomické zóně Kypru. Vyjádřili jsme naši plnou podporu Nicosi Anastasiadesovi,“ řekl Tsipras.

Podle jeho slov to není dvoustranný problémy Turecka a Kypru, nebo Turecka a Řecka, to je problém Evropy a Turecka, a „je třeba ho řešit vycházeje z této skutečnosti“. „Podstatou našeho přístupu je respektování mezinárodního práva, a ti, kdo mezinárodní právo nerespektují, si to mají odnést,“ řekl Tsipras. Francouzský prezident Emmanuel Macron také prohlásil, že účastníci summitu vyjádřili „plnou solidaritu s Kyprem a respektování jeho svrchovanosti“, oznámila agentura.

„Turecko musí zastavit svou nezákonnou aktivitu ve výlučné ekonomické zóně Kypru,“ prohlásil Macron.

Průzkumu a těžby plynu ve výlučném ekonomické zóně Kypru se hodlají zúčastnit také francouzské společnosti.

V deklaraci z Valletty, která byla podepsána podle výsledků summitu, se hovoří o podpoře Kypru.

„Znovu prohlašujeme naši plnou podporu a solidaritu s Kyperskou republikou v uplatňování jejích svrchovaných práv na průzkum, rozpracování a těžbu jejích přírodních zdrojů v rámci její výlučné ekonomické zóny v souladu se zákonodárstvím EU a mezinárodním zákonodárstvím. V souladu s předchozími závěry Rady a Evropské rady připomínáme o povinnosti Turecka respektovat mezinárodní právo a dobré sousedské vztahy,“ uvádí se v deklaraci. Účastníci summitu vyjadřují hluboké politování v souvislosti s tím, že Turecko „nereagovalo na četné výzvy Evropské unie, které odsuzovaly nezákonnou aktivitu Turecka ve východním Středomoří a Egejském moři“, a vyjadřují vážné znepokojení vrtáním ve výlučné ekonomické zóně Kypru. „Prosíme Evropskou unii, aby se i nadále zabývala touto otázkou, a nezastaví-li Turecko svou nezákonnou činnost, projednala patřičná opatření v plné solidaritě s Kyprem,“ uvádí se v dokumentu.

V deklaraci se také opakuje výzva k Turecku, aby normalizovalo své vztahy s Kyprem.

Na šelfu a ve výlučné ekonomické zóně Kypru byla objevena ložiska zemního plynu. Turecko se domnívá, že má právo na přírodní bohatství v tomto regionu.

Turecko prohlašuje, že nemění svou pozici v otázce kontinentálního šelfu ve východním Středomoří od roku 2004, a přitom „bude i nadále hájit práva kyperských Turků na kontinentální šelf, dokud je řecká strana nezařadí do mechanismu přijetí rozhodnutí o nalezištích uhlovodíkových surovin a nezastaví svou jednostrannou aktivitu“ v této sféře.

Ankara poslala do této oblasti vrtnou loď Fatih. MZV Řecka požádalo, aby Turecko zastavilo vrtání v této zóně.

Kypr vydal zatykač na posádku turecké vrtné lodi Fatih za vrtání ve výlučné ekonomické zóně Kypru a zažaluje u soudu společnosti, které spolupracují s Tureckou ropnou společností TPAO na kontinentálním šelfu v kyperské výlučné ekonomické zóně. Jak prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, jeho země hodlá pokračovat v průzkumu uhlovodíkových surovin na šelfu Kypru pod ochranou svých ozbrojených sil.