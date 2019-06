FP: Evropané se kvůli Trumpovi snaží uniknout „diktatuře dolaru“

Amerika také dříve používala sankce, a měla zisk z toho, že dolar má velký význam pro mezinárodní finanční systém. Jestliže to ale dříve byl nástroj vlivu na nepřátele, dnes se USA pokoušejí tlačit na přátele, píše Foreign Policy. Proto se evropské státy vážně věnovaly posílení eura, a vytvoření vlastního finančního systému.

Evropské státy se snaží najít alternativu dominování Ameriky, avšak, jak vysvitlo, je mnohem jednodušší vymyslet plán, než ho ztělesnit, píše Foreign Policy. Nesvědčí to ostatně o tom, že Evropané zanechají svých pokusů, což je hrozba pro USA.

Nejdříve povstala Evropa proti USA, když se Donald Trump rozhodl odstoupit jednostranně z íránské dohody, což bolestivě zasáhlo evropské podnikatele. Od té doby podnikl Washington několik dalších opatření, jež „terorizují jak přátele, tak nepřátele“ Ameriky. Kromě Íránu byla zaměřena také proti Venezuele, Rusku a projektu Nord Stream 2, Turecku, Číně, a dokonce Mexiku, které USA chtějí přinutit ke změně migrační politiky.

Odborníci říkají, že USA využívají své dominující postavení ve finančním systému od 90. let, ale dnešní rozdíl spočívá v tom, že Trumpova administrativa tlačí na spojence, a nikoli na nepřátele, aby je přinutila k změně politiky.

Všechno toto zastrašování je umožněno tím, že dolar je i nadále světovou rezervní měnou, a hlavním mezistátním platidlem. Experti se obávají, že toto americké zneužívání finančních nástrojů pouze povzbudí Evropu k vytvoření alternativy americkému finančnímu systému, což nevyhnutelně oslabí USA.

Nehledě na to, že podíl eura v mezistátních transakcích zůstal stejný, méně než jedna třetina, roste přítomnost evropské měny ve světových rezervách. Experti připomínají, že se centrální banky některých zemí zbavují dolaru kvůli obavám z jednostranných sankcí.

Problém ale tkví v tom, že dolar dominuje v mezinárodním systému celých 70 let, a zůstává klíčovým prvkem finančních transakcí. Proto se Evropě, například, nedaří vyhnout se americkým sankcím s pomocí dodávek humanitárního zboží a léků Íránu: různé společnosti, dokonce v Rusku a Číně, dělají to, co je v jejich zájmu, a nepodřizují se automaticky vládě. Použití dolarů je pro ně dnes ekonomicky výhodnější.

Proto se Evropa snaží vytvořit systém eura, posílit pozice své mezinárodní měny, aby zbavila Evropu „jednostranného egoismu“ jiných států. Má v plánu založení opravdového peněžního svazku, celoevropské banky, kapitálového trhu, méně používat dolar v energetice, protože je největší dovoze energetických zdrojů, za které má platiti v americké měně.

Zatím má ale Evropa potíže s posílením vlastní měny. Podle názoru expertů spočívá hlavní problém v tom, že evropské trhy jsou rozděleny národními hranicemi. Potřebují kvalitnější integraci, aby se je dalo srovnat s americkými.

Mezi USA a Evropou docházelo ke konfliktům také dřív. Nyní ale používá Amerika svoji finanční sílu dokonce proti nejbližším spojencům, je to tedy zcela nová hra, a může mít dlouhodobé následky, varuje autor článku v Foreign Policy.